할리우드 애니 흥행 역사 새로 쓴 ‘주토피아2’
글로벌 매출 2조5000억원 돌파
디즈니 작품이 흥행 1~3위 석권
디즈니 영화 ‘주토피아’ 이후 9년 만에 돌아온 ‘주토피아 2’(사진)가 할리우드 애니메이션의 흥행 역사를 새로 썼다. 전작을 뛰어넘은 것은 물론, 기존 1위였던 ‘인사이드 아웃 2’를 넘고 할리우드 애니메이션 중 역대 최고 흥행작으로 올라섰다.
19일(현지시간) 영화 흥행 집계 사이트 박스오피스 모조에 따르면 ‘주토피아2’는 전 세계에서 총 17억654만 달러(약 2조5142억원)의 티켓 매출을 기록했다. 지역별로는 북미에서 3억9324만 달러, 북미 외 지역에서 13억1330만 달러를 벌어들였다.
이는 종전 애니메이션 흥행 1위였던 인사이드 아웃2(16억9886만 달러)를 넘어선 성적이다. 이로써 디즈니는 ‘주토피아 2’(1위), ‘인사이드 아웃 2’(2위), ‘겨울왕국 2’(3위)까지 할리우드 애니메이션 흥행 순위 1~3위를 모두 석권하게 됐다.
이번 기록 달성의 결정적인 동력은 해외 시장이었다. 중국에서만 6억1900만 달러 이상의 티켓 매출을 올렸다. 이는 중국에서 개봉한 역대 할리우드 영화 중 최고 성적이다. 다만 글로벌 애니메이션 전체 기준으로는 기록 경신에 이르지 못했다. 지난해 중국 애니메이션 ‘너자 2’가 22억 달러가 넘는 티켓 매출을 기록하며 전 세계 애니메이션 최고 흥행 기록을 보유하고 있다.
‘주토피아 2’는 실사 영화를 포함한 전 세계 역대 흥행 순위에서도 9위에 오르며 존재감을 드러냈다. 앨런 버그먼 디즈니 엔터테인먼트 회장은 “주토피아 2는 놀라운 성과를 거뒀다”며 “이런 성과는 무엇보다도 전 세계 팬들의 열정 덕분에 가능했다”고 소감을 밝혔다.
