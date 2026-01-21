[송세영 특파원의 여기는 베이징] “조선 해방·中 항전 분리될 수 없어”… 백범 김구 재조명하는 중국

"김구, 양국 우호 감정의 튼튼한 기초"
인민일보 칼럼 백범 평가 글 올라와
中, 이념 떠난 협력 관계·상징성 주목
韓 운동가·마오쩌둥 인연 의미 부여
인민일보 칼럼 백범 평가 글 올라와
中, 이념 떠난 협력 관계·상징성 주목
韓 운동가·마오쩌둥 인연 의미 부여
중국이 올해 탄생 150주년을 맞이한 백범 김구를 재조명하고 있다. 한국과 관계는 회복되고 일본과는 갈등을 빚는 상황에서 백범이 갖는 역사적 상징성에 주목한 것으로 보인다.
중국이 부각하는 것은 보수적 민족주의자였던 백범과 중국공산당의 우호·협력 관계다. 중국공산당이 1938년 1월 후베이성 우한에서 창간한 정치기관지 신화일보는 그해 2월 5일자에 ‘조선 국민당 지도자 김구와의 대화’를 제목으로 장문의 인터뷰 기사를 실었다. 신화일보 창간을 지휘한 ‘중국공산당 2인자’ 저우언라이가 당대 최고의 문인으로 꼽혔던 궈모뤄 등을 백범에게 보내 인터뷰를 하게 했다.
백범은 인터뷰에서 “조선민중은 일본 제국주의의 잔혹한 통치 아래에서도 항거를 멈춘 적이 단 하루도 없다”며 “조선의 해방은 중국민족의 항전과 결코 분리돼 존재할 수 없다”고 단언했다. 이어 “공동항일이라는 신성한 원칙 아래 국민당이든 공산주의자든 가릴 것 없이 모두 하나의 목표를 위해 피 흘리며 싸우고 있다”고 짚었다. 그는 “전쟁이 시작된 지 반년이 지났지만, 일본의 잔혹함은 오히려 중국 전 민중의 분노와 저항을 불러일으켰다. 일본이 잔인할수록 중국은 더 굳세게 항전할 것이고 승리의 가능성도 더욱 커질 것”이라며 “중국 민족해방의 전사들이여, 우리와 함께 일본 제국주의를 분쇄하자”고 강조했다.
당시 동북아 정세는 급변하고 있었다. 일본은 1937년 7월 7일 루거우차오 사건을 빌미로 중·일전쟁을 일으켰고 장제스의 국민당과 마오쩌둥의 공산당은 진통 끝에 ‘2차 국공합작’에 합의했다. 중국공산당은 국민당군의 토벌을 피해 북부의 오지인 산시성 옌안으로 근거지를 옮긴 상태였지만, 국공합작을 계기로 중국 전역에서 활동을 재개했다.
백범은 1932년 윤봉길 의사의 상하이 홍커우공원(현 루쉰공원) 의거를 계기로 장제스의 국민당과 협력해 임시정부와 광복군에 대한 지원과 협조를 끌어냈다. 하지만 항일독립전쟁에서 승리하기 위해 사상과 이념이 달랐던 중국공산당과도 협력하는 ‘실용주의’적 접근을 한 셈이다.
신화일보에 따르면 백범과 신화일보의 협력관계는 임시정부가 충칭으로 옮겨간 후에도 이어졌다. 신화일보 충칭지사는 임정 청사와 수백m 거리에 있었고 신화일보 주석이었던 저우언라이는 1942년 충칭에 설립된 한중문화협회 명예회장을 맡았다. 백범은 1943년 3월 1일자 신화일보에 ‘3·1 대혁명 정신의 선양’이라는 글을 싣고 ‘반일독립’ ‘민주자유’ ‘평화 공영의 신동아 건설’ 등을 제시했다.
중국 펑파이 신문은 지난 15일 백범을 모델로 삼아 지난해 출간된 장신커의 소설 ‘철어(鐵語)’를 소개하는 강남시보의 기사를 전재했다. 이 소설은 가상 인물인 조선독립운동 지도자 ‘김판’을 내세웠지만, 역사적 사실을 충실하게 재현했다는 평가를 받는다.
강남시보는 “신화일보는 1938년부터 1945년까지 3·1 운동의 기원, 의미, 영향력을 다양한 관점에서 조명하는 기사를 30편 이상 게재했다”며 “장신커는 일본에 맞선 이 국제적 저항운동의 역사를 재조명하기 위해 2018년부터 장기간의 여정을 시작했다”고 소개했다. 장신커는 서울, 부산, 광주 등 한국을 네 차례 방문했고 대한민국임시정부의 이동 경로를 따라 난징, 상하이, 자싱, 항저우, 충칭, 전장 등 10여개 도시를 누비며 자료를 조사하고 관련자를 인터뷰했다.
소설은 윤봉길 의사의 홍커우공원 의거를 준비하는 과정에서 중국인들이 폭탄 제조 등에 도움을 주고 백범이 일본군의 추적을 피해 근거지를 옮기는 과정에서 중국 유지들이 협력하고 지원하는 과정을 상세히 묘사한다. 신화일보와의 인터뷰에 대해서도 김판이 “북서쪽 외딴곳에 있는 공산당이 수천㎞ 떨어진 우리 민족의 항일 전쟁에 관심을 가져줄 거라고는 상상도 못 했다. 이처럼 넓은 시야와 따뜻한 마음이 정말 놀랍다”라고 감탄하는 대목이 나온다. 허구의 내용이지만, 중국이 강조하고 싶은 대목을 엿볼 수 있다.
한국 독립운동가들과 마오쩌둥의 인연도 다시 주목받고 있다. 후난일보는 지난 8일 대한민국 임시정부가 1921년 중국 항일운동세력과 연대를 위해 후난성 창사에 ‘한중호조사(韓中互助社)’를 설립했는데 마오쩌둥이 공보부장을 맡았다고 소개했다. 중국공산당 기관지 인민일보는 2019년 보도에서 마오쩌둥이 한중호조사에 참여해 한국 독립운동을 지원함으로써 혁명의 비전을 후난성에서 세계로 확대했다고 의미를 부여했다.
중국이 오늘날 백범을 어떻게 보는지는 인민일보가 지난 16일 게재한 쑹원즈 베이징대학 한국어언문화과 교수의 글 ‘김구의 중국 세월’에서 확인할 수 있다. 기고문은 “한국 독립운동의 중요한 지도자인 김구는 굳은 애국정신과 불굴의 투쟁 의지, 중·한 우의에 대한 진실한 헌신으로 역사에 감동적인 한 페이지를 썼다”면서 백범이 이봉창·윤봉길 의사의 의거를 기획하고 임시정부를 이끈 사실 등을 상세히 소개했다. 이어 “현재 중국과 한국은 전략적 협력 동반자로 발전했다”며 “역사를 돌아보면 김구처럼 민족독립과 중·한 우호를 위해 노력한 선구자가 양국 인민 우호 감정의 튼튼한 기초를 놨다”고 강조했다.
송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지