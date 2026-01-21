[송세영 특파원의 여기는 베이징] “조선 해방·中 항전 분리될 수 없어”… 백범 김구 재조명하는 중국

중국 관영 인민일보가 지난 16일 베이징대학 조선(한국)어언문화과 쑹원즈 교수의 글 ‘김구의 중국 세월’을 실었다. 기고문은 “한국 독립운동의 중요한 지도자인 김구는 굳은 애국정신과 불굴의 투쟁 의지, 중·한 우의에 대한 진실한 헌신으로 역사에 감동적인 한 페이지를 썼다”고 했다. 인민일보 캡처

"김구, 양국 우호 감정의 튼튼한 기초"

인민일보 칼럼 백범 평가 글 올라와

中, 이념 떠난 협력 관계·상징성 주목

韓 운동가·마오쩌둥 인연 의미 부여

