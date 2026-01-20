시사 전체기사

로저스 쿠팡 대표 3차 소환 통보

입력:2026-01-20 00:18
해롤드 로저스 쿠팡 대표가 지난달 31일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회에서 위원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

경찰청 국가수사본부 관계자는 19일 기자간담회에서 해롤드 로저스 쿠팡 대표 조사에 대해 “2차 소환조사 출석 요구가 끝나는 14일 3차 (요구를) 바로 했다”고 말했다. 이어 “출석 의사는 아직 확인되지 않았다”고 밝혔다.

로저스 대표는 국회 청문회를 마친 직후인 지난 1일 출국, 앞선 두 차례 소환조사에 응하지 않았다. 당시 쿠팡 측은 “예정된 출장으로 경찰에 협력 및 출석할 의사를 전달했다”고 밝혔지만 경찰은 불출석 사유서 등 공식 회신을 전달받지 못했다. 그는 여전히 해외 체류 중인 것으로 파악된다.

경찰은 법무부에 로저스 대표 입국 시 통보 조치를 요청했으나 입국 통보를 받지 못했다. 그는 지난달 25일 발표한 대규모 개인정보 유출 사고 자체 조사 관련 업무방해 및 공무집행 방해 혐의로 고발된 상태다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

