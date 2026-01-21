AI 대격변, 비만약 빅매치… K바이오 존재감

세계 최대 제약·바이오 투자 행사인 ‘JP모건 헬스케어 콘퍼런스 2026’(JPMHC)가 지난 15일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 막을 내렸다. 12일부터 나흘 간 진행된 이번 행사엔 1500여개 제약·바이오 기업에서 9000여명의 업계 관계자가 모였다. 공식 발표 기회를 얻은 기업은 525개에 불과했지만 전세계 기업과 투자자들이 미팅을 위해 도시로 몰려 들면서 샌프란시스코 전역이 하나의 거대한 행사장이 됐다.
한 해 바이오 투자 흐름을 가늠하는 자리인 만큼 행사에선 산업의 방향성이 선명하게 드러났다. 인공지능(AI)의 도입은 이제 기업들에게 선택이 아닌 필수로 자리잡았다. 비만 치료제는 경쟁이 치열해지면서 제형 혁신이라는 새 국면에 접어들었다. 메디컬 에스테틱을 중심으로 한 K뷰티가 공식 의제로 무대에 올랐고 K바이오 기업들은 공식 무대와 네트워크 행사장을 오가며 존재감을 키웠다. 다만 과거와 달리 시장을 뒤흔드는 대형 인수합병(M&A)이나 굵직한 기술 이전 소식은 많지 않았다. 지난해 행사 첫날부터 존슨앤드존슨(J&J)이 20조원 규모의 인수 소식을 발표했던 것과는 대조적이다. 서진석 셀트리온 대표는 “예전엔 IR 행사인데도 CES 같은 느낌이 날 정도로 ‘퍼스트 어나운싱’이 많았지만, 요새는 기업 브랜딩 콘퍼런스로 변한 것 같다”고 말했다.
“AI 없인 뒤처진다” 전면 활용 가속
행사 초반부터 가장 많이 언급된 키워드는 AI였다. 신약 개발과 제조 과정 전반에서 AI를 활용하겠다는 메시지가 이어졌다.
지난 13일 아스트라제네카는 AI 항암 신약 개발 역량 강화를 위해 미국 보스턴의 바이오 AI 기업 모델라AI를 인수한다고 발표했다. 행사 첫날엔 미국 최대 테크 기업인 엔비디아와 제약사 일라이 릴리가 AI 기반 신약 개발 생태계 구축을 위한 협력을 공식화했다. 5년간 10억 달러를 함께 투자해 샌프란시스코 베이 지역에 AI 공동 연구소를 세운다는 계획이다. 메인 트랙 발표에 나선 브리스톨마이어스스큅(BMS), 노바티스, 화이자 등도 신약 개발 전 과정에 AI 적용을 확대하겠다고 밝혔다.
한국 기업들도 같은 흐름에 올라탔다. 삼성바이오로직스는 AI와 디지털 트윈을 도입해 지능형 제조 환경을 구축하겠다고 했다. 셀트리온은 신약·거대 언어 모델(LLM)·공장 자동화 세 개 축을 중심으로 AI를 도입한다. 삼성에피스홀딩스도 인프라 구축과 신약 개발 측면에서 AI 활용을 추진 중이다.
비만치료제 양강… 차별화 경쟁 본격화
비만 치료제는 올해도 콘퍼런스의 핵심 이슈였다. 플레이어가 늘어나며 경쟁이 치열해지자 제형과 부작용 관리 면에서 차별화를 꾀하는 전략이 부각됐다.
시장 선두주자인 노보 노디스크와 일라이 릴리는 모두 먹는 제형과 효능 강화 전략을 통해 주도권을 지키겠다는 입장을 분명히 했다. 노보 노디스크의 이른바 ‘먹는 위고비’는 지난해 말 미국 식품의약국(FDA) 심사를 통과한 뒤 올해 초부터 미국 전역에서 유통되고 있다. 하루 한 번 복용이라는 편의성을 앞세워 기존 주사제 비만 치료제와의 비교가 본격화되는 분위기다. 마이크 도우스트다르 노보 노디스크 최고경영자(CEO)는 “선발주자라는 이유로 사실상 경쟁 없이 지내던 지난 몇 년과 같은 상황은 이제 오지 않을 것”이라고 말했다.
국내 기업들도 비만 치료제를 차세대 성장 동력으로 내세웠다. 셀트리온은 4중 작용 기전의 비만 치료제 CT-G32를 개발하고 있다고 밝혔다. 개인 간 치료 효과 편차와 근손실 부작용 개선을 차별화 전략의 핵심으로 제시했다. 내년 하반기 임상시험계획(IND) 제출이 목표다. 디앤디파마텍은 비만·대사이상 지방간염(MASH) 치료제 DD01을 소개했다. 알테오젠도 초장기 지속형 비만 치료제를 개발 중이라고 전했다.
K뷰티 클래시스·휴젤, 美시장 도전장
K뷰티가 공식 프로그램의 의제로 다뤄진 것도 상징적인 장면이었다. 집속초음파(HIFU) 의료미용기기 ‘슈링크’로 잘 알려진 클래시스는 지난 14일 ‘비욘드 K뷰티’를 주제로 토론을 이끌었다. JPMHC에서 K뷰티가 핵심 의제로 다뤄진 것은 이번이 처음이다.
김래희 클래시스 마케팅본부장은 “글로벌 미용 의료 시장에서 통증이 적고 효과는 우수한 시술에 대한 수요가 급증하고 있다”며 “세계 1위 메디컬 에스테틱 기업은 실리콘밸리가 아닌 대한민국에서 탄생할 것”이라고 말했다. 클래시스는 글로벌 브랜딩을 강화해 2030년 매출 10억 달러, 영업이익률 50% 달성을 목표로 제시했다.
국내 보툴리눔 톡신 시장 1위 기업 휴젤은 APAC 트랙 발표에 나서며 미국 시장 전략을 공개했다. 캐리 스트롬 휴젤 글로벌 CEO는 “미국에서 하이브리드 판매와 전략적 투자를 확대해 2028년까지 연매출 9000억원을 달성하고 전체 매출의 30% 이상을 미국 시장에서 창출하겠다”는 목표를 밝혔다. 고품질 제품이지만 합리적인 가격대와 K에스테틱 선두주자라는 포지셔닝이 미국 시장에서 힘을 얻고 있는 것으로 분석된다.
‘코리아 나이트’긴 줄에 K바이오 실감
K바이오에 대한 관심은 공식 발표 무대뿐 아니라 행사장 밖에서도 확인됐다. 지난 14일 한국바이오협회가 주관한 네트워크 행사 ‘코리아 나이트’에는 1500명가량이 참석 신청을 하며 입장을 위해 긴 줄이 늘어섰다. 행사장 입구부터 영어와 한국어가 뒤섞인 대화가 이어졌다. 참가자들은 서로 반갑게 인사를 나누고 명함을 건넸다. 이날 행사장엔 국내 주요 바이오 기업 수장들도 모습을 드러냈다. 박제임스 롯데바이오로직스 대표는 “많은 미팅을 진행했고, 다음 주엔 뉴욕 등 동부에서의 일정도 예정돼 있다”며 “좋은 소식이 있기를 바란다”고 말했다. 롯데바이오로직스는 이번 행사 기간 라쿠텐메디칼과 바이오의약품 위탁생산(CMO) 계약을 체결했다. 계약 대상은 광면역요법 기반 두경부암 치료제다. 미국 뉴욕주 시러큐스 바이오 캠퍼스를 통해 생산을 지원할 계획이다. 서진석 셀트리온 대표와 이동훈 SK바이오팜 대표도 현장을 찾아 국내외 관계자들과 교류했다.
한 미국 바이오업계 관계자는 “작년보다 사람이 더 많은 느낌”이라며 “코로나 시기에 성장한 한국 제약·바이오 기업들이 전임상을 지나 임상 단계로 들어오면서 글로벌 관심이 함께 커지고 있다”고 말했다.
샌프란시스코=신주은 기자 june@kmib.co.kr
