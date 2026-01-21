미술시장 경매도 기지개… 박수근·김창열·쿠사마 야요이 내세워
서울옥션·케이옥션 이달 말 시작
블루칩 작가 위주 탐색전 성격
주식시장의 열기가 퍼지며 미술시장에 봄이 올까. 양대 미술경매회사인 서울옥션과 케이옥션이 새해 첫 메이저 경매를 이달 말 시작한다. 서울옥션은 한국성 물씬 나는 ‘화강암 작가’ 박수근을, 케이옥션은 미술시장 불패 신화를 이어가는 ‘물방울 작가’ 김창열을 내세웠다.
서울옥션은 오는 27일 서울 강남구 서울옥션 강남센터에서 박수근과 쿠사마 야요이, 우고 론디노네 등 국내외 유명 작가들의 작품 총 117점, 약 50억원 규모 미술품을 경매한다.
박수근의 ‘모자와 두 여인’(1964년·사진)은 2호 크기 앙증 맞은 소품이지만 화강암을 연상시키는 두터운 질감, 어머니와 아이, 광주리를 인 여인 등 기법과 소재 모두에서 박수근 회화의 전형성을 담고 있다. 추정가는 4억8000만~8억원. 쿠사마 야요이의 ‘땡땡이 호박’도 추정가 7억3000만~9억원에 나왔다. 스위스 출신 작가 우고 론디노네의 수직으로 돌을 쌓은 ‘산’ 시리즈도 소장 욕구를 자극한다. 추정가 3억~4억원. 고미술품에서는 길상의 의미를 담은 조선시대 문인화가 심사정의 ‘쌍치도’ ‘쌍작도’ 등이 눈길을 끈다.
케이옥션은 28일 서울 강남구 신사동 본사에서 총 94점, 약 98억원 규모를 경매한다. 역시 김창열, 이우환, 쿠사마 야요이 등 시장을 지탱하는 부동의 축으로 구성됐다. 김창열의 경우 물방울 연작의 초기인 1973년작 ‘물방울 ABS N°2’(추정가 9억~14억원)가 나왔고, 쿠사마의 경우 그물 무늬 원피스 연작(5억~8억원)이 나와 신선하다. 또 나비 연작, 호박 연작 등 여러 점이 동시에 나와 쿠사마 애호가들을 손짓한다. 이우환은 다이얼로그 연작 중 100호 크기 대형 작품도 나온다. 최소한의 붓질로 공간과 여백의 긴장을 표현한 그림으로 8억9000만~14억원으로 추정된다. 이밖에 천경자, 이성자 등 시대를 앞서간 여성 서사를 내세운 작품군들도 또다른 축을 형성한다.
서울옥션 브랜드기획팀 고정호 선임은 “블루칩 작가 위주로 구성해 시장 탐색전의 성격이 강하다”면서 “서울옥션의 경우 원래 하지 않던 1월 경매를 올해는 시도했다. 지난해 11월 샤갈 작품을 집중 선보인 이브닝세일을 처음 시도해 200억원대 매출을 올린 기세를 이어가 미술시장의 불쏘시개가 되기를 기대한다”고 말했다.
손영옥 미술전문기자
