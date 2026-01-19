다카이치 총리 “23일 국회 해산할 것”… 내달 조기총선 공식화
19일 관저 기자회견서 공식 발표
27일 일정 공시 후 2월 8일 선거
다카이치 사나에 일본 총리가 일본 정치사에 유례없는 초단기 일정의 조기 총선거를 공식화했다. 여소야대 국면을 탈피하고 국정 장악력을 높이려는 것으로 풀이된다. 정권 안정을 공고히 해 중국과의 협상력을 높이려는 의도로도 해석된다.
다카이치 총리는 19일 총리관저에서 기자회견을 열어 오는 23일 소집되는 정기국회에서 중의원(하원)을 해산하겠다고 발표했다. 선거 일정은 27일 공시되며 조기 총선거는 다음 달 8일 치러진다. 이 선거는 투개표까지 16일 만에 이뤄지는 것으로 태평양전쟁 이후 가장 짧은 ‘초단기 결전’이다. 중의원 재임 일수는 454일로 현행 헌법 체제에서 역대 세 번째로 짧다. 직전 총선은 2024년 10월 하순에 치러져 임기가 절반도 지나지 않았다.
다카이치 총리는 지난해 10월 집권 이후 ‘민생 우선’을 앞세워 “중의원 해산은 생각할 겨를조차 없다”는 부정적 견해를 유지해 오다가 대만 발언으로 중·일 관계가 악화되자 돌연 입장을 바꿨다. 같은 해 11월 “대만 유사시 자위권 행사가 가능하다”고 말해 중국의 반발을 불러왔고, 이에 따른 보복으로 희토류 수출 통제를 받고 있다.
이번 선거를 승리로 이끌어 권력 기반을 한층 높이겠다는 분위기도 감지되고 있다. 현재 중의원에는 연립여당인 자민당 의석 199석, 일본유신회 34석으로 둘을 합쳐 1석 차이로 과반을 간신히 넘겼다. 내각 지지율이 높은 지금 서둘러 선거를 치러야 과반 의석을 확보할 수 있다는 계산도 있다. 가장 최근 진행한 아사히신문의 여론조사에서 다카이치 내각 지지율은 67%로 집계됐다. 반면 자민당 지지율은 절반(32.2%)에도 못 미쳤다.
중국과의 외교 리스크를 정면돌파하겠다는 의도도 있다. 지난 13~14일 양일간 다카이치 총리 고향인 나라현에서 한·일 정상회담이 열린 데 이어 3월에는 미국 방문을 검토하고 있다. 미국을 방문하기 전에 여소야대 상황을 뒤집은 뒤 대중(對中) 정책에 대한 미·일 간 결속을 확인하려는 의도가 있는 것으로 보인다. 총리 측은 사흘 연휴인 ‘춘분(春分)’을 전후로 미국을 방문하겠다는 의사를 타진했고 미국 측도 긍정적인 반응이라고 전했다. 오는 4월 트럼프 대통령이 중국을 방문하기 전 미·일 정상회담을 열겠다는 의지로 해석된다. 다만 이번 총선 결과에 따라 일정이 취소될 수 있다.
다만 일본 유권자들은 조기 총선거에 대한 반대 의견이 많다. 아사히신문이 17~18일 유권자 1228명을 대상으로 전화 설문한 결과 52%는 중의원 해산에 따른 총선거에 ‘반대한다’고 응답했다. ‘찬성한다’는 응답자는 36%에 그쳤다. 변수는 제3야당인 공명당이 창당하는 신당 ‘중도개혁연합’인데, 이에 대한 기대도 28%로 낮게 집계됐다.
일본 국회는 임기가 각각 6년인 참의원(상원)과 4년인 중의원으로 구성돼 있으며 참의원은 임기를 보장하는 반면 중의원은 총리의 권한으로 언제든 해산 가능하다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
