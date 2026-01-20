민주당 지도부 공개 충돌… 당권 다툼 본격화

1인1표제 안건 당무위 문턱 넘어

비청계 “다음 전대부터 적용하자”

친청계 “당원과 약속 저버리는 일”

강득구(왼쪽) 더불어민주당 최고위원이 19일 국회에서 열린 최고위원회의에 정청래 대표를 뒤이어 입장하고 있다. 이병주 기자

더불어민주당 지도부 내 친청(친정청래)과 비청(비정청래)이 공개석상에서 정면충돌했다. 표면적으로는 정청래 대표가 주도하는 대의원·권리당원 1인1표제 재추진 작업이 문제였다. 그러나 지난해 임기 1년짜리 보궐선거에서 당권을 쥔 정 대표의 연임 구상이 구체화되는 과정에서 견제 세력과의 당권 갈등이 수면 위로 드러난 것이라는 해석이 지배적이다.



비청계 최고위원이 정 대표 연임을 위한 ‘셀프 개정’ 논란을 해소하기 위해 1인1표제 적용을 차차기 전당대회부터 하자는 의견을 제시하자 친청계에서 “총의를 문제 삼는 것은 약속을 저버리는 해당 행위”라고 맞받아치면서 계파 간 다툼이 노골화되고 있다.



민주당은 19일 당무위원회의를 열어 대의원과 권리당원 표 가치를 동등하게 맞추는 1인1표제 도입을 골자로 한 ‘당헌 개정을 위한 중앙위원회 안건 부의의 건’을 의결했다. 지난달 중앙위 투표에서 한 차례 좌초된 뒤 두 번째 시도다. 당무위원 79명 중 현장 참석자 16명을 포함해 61명이 표결에 참여했고, 이 중 2명이 서면으로 반대표를 던지면서 당무위 문턱은 무난히 넘었다. 오는 22~24일 권리당원 여론조사와 다음 달 2~3일 중앙위 투표를 통과하면 정 대표 공약인 1인1표제는 재수 끝에 결실을 본다.



정 대표는 당무위 의결 직후 “민주주의 기본 원칙인 1인1표제로 가는 것은 전체 다수에 대한 이익이다. 누구 개인의 이익으로 치환해 말하는 것은 대등·대칭의 원칙에 어긋난다”고 밝혔다. 이번 당헌 개정이 정 대표의 연임을 위한 포석이라는 일각의 비판을 의식한 발언으로 해석된다.



당무위에 앞서 열린 당 최고위원회의에서는 지도부 간 날카로운 설전이 오갔다. 새 지도부가 꾸려진 지 일주일 만에 계파 간 당권 다툼 신경전이 표면화한 것이다. 포문은 계파색이 옅은 비청계 황명선 최고위원이 열었다. 황 최고위원은 “1인1표제는 시대정신이고 민주당이 가야 할 길”이라면서도 “다만 오얏나무 아래서 갓끈을 고쳐 매지 않았던 옛 선비의 지혜처럼 불필요한 오해를 사전 차단하는 장치가 반드시 필요하다”고 운을 뗐다. 그러면서 오는 8월 전당대회가 아닌 그다음 전당대회부터 제도를 적용할 것을 공식 건의했다. 선거 룰을 개정한 당사자가 곧바로 그 규칙에 따라 당선된다면 셀프 개정이란 비판을 피하기 어렵다는 이유인데, 사실상 정 대표를 겨냥한 발언으로 읽혔다.



이에 친청계 문정복 최고위원은 사전 준비한 발언문을 보지 않은 채 정면을 응시하며 “내가 토론을 배울 땐 ‘다만’을 쓰지 않는 것으로 배웠다”며 “총의를 모은 사안인데 이제 와서 다른 부차적 이유로 다시 보류하거나 문제 삼는 것은 그간 당원에게 얘기한 민주당의 약속을 저버리는 일”이라고 각을 세웠다.



문 최고위원과 함께 지도부 내 친청계로 분류되는 이성윤 최고위원도 “1987년 김대중 전 대통령이 대통령 직선제를 주장한 것도 셀프 개정이냐”고 반문한 뒤 “1인1표제 또한 대한민국 민주주의를 위해 나아가야 할 당연한 길”이라고 거들었다. 그러자 공개 발언에서 언급을 자제하던 이언주 최고위원이 추가 발언을 요청하고선 “1인1표제를 둘러싼 의도나 공정성에 대한 의문 제기와 그에 관한 토론을 일각에서 해당 행위 운운하며 ‘입틀막’ 하는 것은 민주주의 정신을 저버리는 것”이라며 이번에는 박수현 수석대변인을 저격했다. 전날 박 수석대변인이 기자간담회에서 “당권 운운하며 불필요한 논쟁을 만드는 건 해당 행위”라고 한 데 대한 불편한 심기를 내비친 것이다.





이들 비청계 지도부는 대체로 1인1표제 도입 자체를 반대하지는 않는 분위기다. 다만 정 대표의 2년 연임 도전을 기정사실로 하고 이를 견제하려는 기류가 뚜렷하다. 김민석계로 통하는 강득구 최고위원이 지도부에 입성하고 목소리를 내기 시작하면서 이견 분출이 동력을 얻고 있다. 강 최고위원은 최고위가 끝난 뒤 기자들과 만나 “(내가) 최고위원 보궐선거에서 가장 높은 득표율로 뽑힌 선출직인데, 선출직이 비공개 최고위에서 의견을 제시한 걸 해당 행위라고 하는 게 말이 되느냐. 발언도 하지 말라는 ‘입틀막’이냐”고 격노하면서 박 수석대변인에게 공개사과를 요구했다. 박 수석대변인은 마지못해 사과했지만 둘 사이 앙금은 남은 상태다. 강 최고위원은 지난 16일 최고위에서도 권리당원 여론조사 시 이번 전당대회부터 적용하는 게 바람직한가를 묻는 조항을 넣어야 하는 것 아니냐는 의견을 냈다. 당시 최고위에서는 정 대표가 “많은 찬반 여론이 있는 것을 알지만 대표가 껴안고 가겠다”는 취지의 말로 이견을 잠재운 뒤 만장일치로 1인1표제 재추진을 의결한 것으로 파악됐다.



1인1표제 도입을 둘러싼 지도부 갈등을 계기로 정 대표의 연임 도전은 사실상 출발선에 섰다는 평가가 나온다. 한 민주당 중진 의원은 국민일보에 “정 대표가 1인1표제의 정당성을 확보하는 길은 차기 전당대회 불출마를 선언하는 것이지만 여태껏 연임 도전 여부에 관한 언급을 일절 하지 않는 것은 연임하겠다는 뜻”이라며 “정 대표는 애초에 임기 ‘1+2’를 염두에 두고 오랜 기간 준비해 당권을 쥐었고 ‘2년 더’를 의식한 행보를 보여 왔다”고 말했다. 정 대표는 연임 시 차기 총선 공천권까지 갖게 된다.



친청계와 친명(친이재명)계 구도로 치러진 최고위원 보궐선거에서 친청계(2명)가 지도부에 더 많이 합류하면서 정 대표 입지는 이전보다 굳건해진 상황이다. 한 재선 의원은 “정 대표가 염원하는 1인1표제가 현실화하고 당원 인기 기반이 그대로 이어진다면 누가 와도 정 대표의 연임을 막기는 쉽지 않아 보인다”고 말했다. 현재 정 대표의 대항마로는 김민석 국무총리가 1순위로 꼽힌다. 김 총리와 가까운 한 인사는 “김 총리가 총리 유임 후 차차기 당권에 도전할지와 오는 8월 전당대회에 출마할지 두 가지 안을 놓고 두루 의견을 듣고 있다”고 전했다.



김혜원 한웅희 기자 kime@kmib.co.kr



