이혜훈은 앉아보지도 못한 ‘이혜훈 청문회’

임이자 “자료 부실” 안건 상정 거부

결국 순연… 여야 협의 후 속개키로

국회 재정경제기획위원회 소속 위원들이 19일 국회에서 이혜훈 기획예산처 후보자 좌석을 비워둔 채 전체회의를 열고 인사청문회 안건 상정 여부를 논의하고 있다. 이 후보자 청문 자료 제출을 둘러싼 여야 충돌로 회의가 파행하면서 이 후보자는 회의장 안으로 들어오지도 못했다. 이병주 기자

이혜훈 기획예산처 장관 후보자는 19일 국회 인사청문회에 착석조차 하지 못한 채 국회를 떠났다. 이 후보자의 부실한 자료 제출을 문제 삼은 국민의힘과 합의된 일정을 일방 파기했다며 반발한 더불어민주당이 맞붙으면서 청문회 안건은 상정조차 못한 채 파행됐다.



국회 재정경제기획위원회 소속 여야 의원은 개회와 동시에 고성을 주고받았다. 국민의힘 소속 임이자 재경위원장이 “여야 간사 간 협의가 이뤄지지 않아 위원장으로서 청문회 안건을 상정할 수 없다”고 말하자 박홍근 민주당 의원은 “위원회를 왜 이따위로 운영하느냐”고 맞받았다.



국민의힘은 이 후보자가 자당이 요구한 수준에 턱없이 모자라게 자료를 제출했다는 입장이다. 야당 간사인 박수영 의원은 “여야는 15일 오후 5시까지 자료가 충실하게 오지 않으면 일정을 연기하겠다고 합의했다”며 “그런데 약속 시점까지 제출된 자료는 전체 요구량의 15%에 불과했다”고 지적했다. 이어 “버티기로 일관하던 후보자 측은 청문회 전날 저녁 9시가 다 돼서야 추가 자료를 냈는데 생색내기에 불과한 부실투성이였다”고 말했다.



국민의힘은 부실 자료 제출 탓에 이 후보자의 보좌관 갑질, 배우자의 인천 영종도 땅투기, 장남의 ‘위장 미혼’을 통한 강남 아파트(서초구 원펜타스) 부정 당첨 의혹 등을 제대로 검증할 수 없다는 입장이다.



이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 19일 국회 재정경제기획위원회 전체회의가 정회된 상황에서 국회 내 모처에서 점심 도시락을 먹고 있다. 이병주 기자

민주당 간사인 정태호 의원은 “일단 청문회를 시작하고 더 필요한 자료는 후보자에게 직접 요구할 수 있는데 이렇게 앉히지도 않고 일정 조정을 거론하는 것은 청문회 할 의지가 없는 것”이라고 반발했다. 최은석 국민의힘 의원이 “일일이 열거조차 힘든 많은 의혹이 누적돼 있다”고 하자 김영진 민주당 의원은 “여러분과 정치를 20년간 하신 분이다. 스스로 반성하라”고 꼬집었다.



다만 임 위원장은 “제 생각은 청문회를 반드시 개최해야 한다는 것”이라며 “간사 협의 후 회의를 속개하겠다”고 밝혔다. 여야는 제출 요구 자료 목록을 취합하며 청문회 날짜 조율에 들어갔다. 이 후보자는 “국민 앞에서 검증하는 기회를 만드는 게 국회 역할”이라며 “이를 스스로 포기하고 차단하는 건 아닌지 국회가 생각해봐야 한다”고 말했다.



이형민 기자 gilels@kmib.co.kr



