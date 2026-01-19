[포토] “새해 복 담으세요”

시사 전체기사

입력:2026-01-19 22:22
어르신들이 19일 경기도 안성시 죽산면 신대마을회관에서 복조리를 만들고 있다. ‘복조리 마을’로 불리는 이곳은 오래전부터 주요 복조리 생산지로 꼽혔다. 뉴시스

