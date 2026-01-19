코앞에 온 5000피… 부익부 빈익빈 극심

4904.66… 5000선까지 95.34p 남아

반도체·車 등 대장주 쏠림 현상 뚜렷

투자 종목 따라 자산 양극화 우려도

19일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸에 코스피 종가가 표시돼있다. 연합뉴스

코스피가 5000선까지 단 95.34포인트만 남겨뒀다. 코스피는 최근 12거래일 연속 상승하면서 날마다 사상 최고치를 갈아 치우고 있다. 이런 추세라면 투자자들은 단 한 번도 본 적 없는 코스피 5000선을 이번 주 안에 보게 될 전망이다. 증시 활황은 반길 만한 일이다. 하지만 코스피 5000의 열매는 일부 기업과 투자자에게만 돌아간다. ‘포모’(FOMO·소외에 대한 두려움) 심리가 극대화하는 이유다. 지표와 체감경기 간 괴리 또한 크다. 코스피 급등의 이면에는 ‘K자형 성장’ 그늘이 길어지고 있다는 분석이 나온다.



19일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 63.92포인트(1.32%) 오른 4904.66에 마감했다. 지난해 마지막 거래일을 4214.17로 마감한 코스피는 올해 들어 단 하루도 빠지지 않고 700포인트 가까이 상승하며 5000선을 눈앞에 두게 됐다. 시가총액 상위주도 모두 최고가를 경신했다. 코스피 대장주 삼성전자는 장중 15만600원까지 오르면서 이날 처음 15만원을 돌파했다. 현대자동차는 전 거래일보다 16.83% 폭등하며 LG에너지솔루션을 제치고 시총 3위에 올랐다.



시장을 주도하는 건 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 우량주다. 인공지능(AI) 슈퍼사이클로 반도체나 로봇 등 관련 기업의 실적 기대치가 높아진 게 주효했다. 문제는 우량 주도주에 투자가 집중됐다는 점이다. 산업별 성장 속도가 극명하게 갈리는 K자형 경제가 주가 상승률에서도 고스란히 나타나는 것으로 분석된다.



이날 코스피에서 398개 종목이 상승했지만 489개 종목은 하락했다. 하락 종목이 상승 종목보다 많다. 개인투자자가 전통적으로 선호해온 바이오나 소부장주에 투자했다면 코스피 상승률에도 미치지 못한 성과를 내고 있을 것이라는 분석이 나온다. 증권시장에 진입하지 못한 경우엔 아예 금융자산 확장에서 배제된다. 부동산이 자산 양극화를 가져온 것처럼 증시 활황이 개인 자산 양극화로 이어질 가능성도 거론된다.



증시에서 읽히는 변화를 산업구조 개편의 신호탄으로 해석해야 한다는 의견도 적잖다. 이준서 동국대 경영학과 교수는 “경쟁력 없는 산업군은 정리가 되고 유망 산업을 중심으로 개편이 이뤄져야 한다는 것을 보여준다”고 분석했다. 반도체 등 일부 업종 ‘쏠림 현상’으로 인한 증시의 변동성 확대 가능성을 우려하면서도 현시점에선 불가피한 방향이라는 판단도 나온다. 최재원 서울대 경제학부 교수는 “뉴욕 증시도 대형 기술주 그룹인 ‘M7’(매그니피센트7)이 전체 지수 상승을 이끌어 왔다”고 짚었다.



증시 전문가들은 코스피가 곧 5000선을 돌파할 것으로 보고 있다. 코스피 전망치도 이에 맞춰 상향 조정되고 있다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 “개인뿐만 아니라 국내 기관들도 ‘포모’를 겪고 있다”며 “그만큼 국내 증시 쏠림 현상이 역대 최고 수준이라고 볼 수 있다”고 말했다.



이광수 권중혁 기자 gs@kmib.co.kr



