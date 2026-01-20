장동혁 단식 닷새째, 강성보수 결집… ‘한동훈 제명’ 강행 유력

국힘 지지율 올라 상승세 반전

장동혁 국민의힘 대표가 ‘쌍특검’(통일교·공천헌금) 수용을 촉구하는 단식투쟁을 시작한 지 닷새째 되는 19일 밤 국회 로텐더홀 농성장 앞에 배달된 응원 꽃바구니 주변을 걷고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 ‘쌍특검’(통일교·공천헌금) 수용을 위한 단식 투쟁을 닷새째 이어가자 강성 보수를 중심으로 한 결집 움직임이 감지되고 있다. 대구·경북(TK) 등 보수 핵심 지지층이 주로 결집했다. 한동훈 전 대표 제명 문제에 대한 정치적 해결 목소리는 커지고 있지만 지도부는 결국 제명을 강행할 것이라는 관측이 우세하다.



장 대표는 19일 단식농성장이 마련된 국회 로텐더홀에서 최고위회의를 주재하며 “점차 한계가 오고 있지만 여기서 멈춘다면 대한민국의 미래는 없을 것”이라며 “목숨 바쳐 싸우겠다는 처음 각오를 꺾지 않겠다”고 밝혔다. 당 관계자는 “장 대표가 물과 소금만 섭취하면서 버티고 있다”며 “오늘이 고비인 것 같다”고 전했다.



지도부는 장 대표 단식이 이어지는 과정에서 당내 주요 인사가 대거 위문에 나서는 등 당이 결합하는 모양새가 나타나고 있다고 보고 있다. 이달 당비를 내는 당원 수가 108만3000여명으로 집계돼 사상 최초로 100만명을 돌파했다. 실제 리얼미터가 지난 12~16일 전국 18세 이상 2516명을 대상으로 한 조사에서 국민의힘 지지율은 직전 조사 대비 3.5% 포인트 상승한 37%로 집계됐다. TK 지역에서 15.3% 포인트 올랐고, 신진 보수층으로 꼽히는 20대에서도 12.7% 포인트 올랐다.



박성훈 수석대변인은 “그간 야당답게 싸우지 못한 점을 질타하는 지지자 목소리가 있었던 것이 사실”이라며 “대표가 단식에 나서면서 보수 결집을 끌어내고 있다”고 말했다. 황교안 자유와혁신당 대표도 이날 장 대표를 찾은 뒤 기자들과 만나 “자유민주주의 진영과 함께 나라 살리는 일을 같이 하자고 했다”고 말했다.



국민의힘은 농성장 앞에서 쌍특검 수용을 촉구하는 규탄대회를 개최하는 한편 단식투쟁이 종료되는 시점까지 국회 상임위원회 일정을 보이콧하는 방식으로 장 대표 투쟁에 동참할 방침이다.



이처럼 집토끼 결집이 우선시되면서 외연 확장을 위한 한 전 대표 제명 여부 등이 쟁점으로 떠오르고 있다. 당 일각에선 징계 수위를 조절하거나 아예 취소하는 방식으로 정치적 타협점을 찾아 갈등을 매듭지어야 한다는 주장이 제기되지만 실현 가능성은 크지 않다는 평가다. 최고위는 윤리위 결정을 수용할지만 의결할 뿐 징계 수위를 조정할 권한이 없다. 한 전 대표 측도 재심 청구에 응하지 않겠다는 기류가 강하다. 장예찬 여의도연구원 부원장은 “한동훈 제명 결정에도 지지율이 상승했다. 당내 고름을 빨리 째라는 국민의 명령”이라고 주장했다.



당 안팎에선 재심 청구 없이 윤리위 징계가 유지되고, 오는 26일 최고위회의에서 제명 조치가 의결되는 시나리오를 유력하게 본다. 당 지도부 관계자는 “윤리위 결론을 존중하겠다는 입장은 그대로”라며 “한 전 대표에게 소명 기회를 부여했음에도 거부한다면 징계 수위를 바꾸거나 하기는 불가능한 것”이라고 말했다.



