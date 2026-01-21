크래프톤 올해 핵심 전략은 ‘빅 프랜차이즈 IP 발굴’
신작 26개 개발… 12개 2년 내 출시
간판 배틀그라운드도 플랫폼 확장
크래프톤이 지난해에 이어 올해도 ‘빅(Big) 프랜차이즈 IP’ 발굴을 경영의 핵심 기조로 삼았다. 검증된 IP의 규모를 키우는 ‘스케일업’ 전략과 간판 IP인 ‘배틀그라운드(PUBG)’의 플랫폼 확장을 통해 중장기 성장을 도모한다는 구상이다.
크래프톤은 지난 15일 사내 소통 프로그램 ‘크래프톤 라이브 토크’를 열고 이 같은 내용의 2026년 경영 전략을 공유했다. 김창한 대표는 “게임 사업의 본질인 재미에 집중하면서 신작 도전을 실행 단계로 전환할 것”이라며 “제작 리더십을 기반으로 경쟁력 있는 프랜차이즈 IP를 창출하겠다”고 밝혔다.
핵심 전략은 ‘작고 빠른 도전’을 통한 검증과 확실한 지원을 통한 스케일업의 조화다.
크래프톤은 지난해 15명의 제작 리더급 인재를 영입해 소규모 조직 단위의 제작 구조를 대폭 늘렸다.
현재 가동 중인 신작 파이프라인만 총 26개에 달한다. 이 중 ‘서브노티카 2’ ‘팰월드 모바일’ 등 12개 주요 기대작은 향후 2년 내 출시를 목표로 하고 있다.
또한 지난해 얼리액세스 단계에서 100만 장 이상의 판매고를 올리며 초기 팬덤을 확보한 ‘인조이’와 ‘미메시스’를 올해의 전략 IP로 지정해 수명 주기가 긴 프랜차이즈로 육성할 방침이다.
매출 효자인 PUBG IP는 ‘콘텐츠 플랫폼’으로 진화한다. 크래프톤 측은 “PUBG IP의 확장을 통해 게임을 넘어 더 다양한 장르와 세대를 아우르는 브랜드로 성장시키기 위한 노력을 지속할 것”이라며 “신규 플랫폼과 장르에 대한 도전도 병행하고 있다”고 설명했다.
이를 위해 사용자 제작 콘텐츠(UGC) 생태계를 강화하고 ‘블랙 버짓’ 등 IP 기반 차기작을 통해 세계관을 확장한다.
미래 먹거리로는 인공지능(AI)과 로보틱스를 낙점했다. 배틀그라운드 등에서 축적한 정교한 물리 엔진 기술과 가상 세계 시뮬레이션 경험을 ‘피지컬 AI’ 분야에 접목해 게임 기술의 가치를 현실 산업으로 확장한다는 계획이다.
이다니엘 기자
