‘통혁당 사건’ 사형 50년만에 무죄… 재판부 “故 강을성씨 유족에 사과”
“불법 구금 위법 수사”… 檢 항소 포기
대통령 “警·檢·판사 어떤 책임 지나”
박정희 정권 시절 ‘통일혁명당(통혁당) 재건위 사건’으로 사형당한 고(故) 강을성씨의 재심에서 무죄가 선고됐다. 강씨에 대해 사형이 집행된 지 50년 만이다. 재판부는 유족에게 사과했고, 검찰은 항소하지 않기로 했다.
서울동부지법 형사합의11부(강민호 부장판사)는 19일 강씨의 국가보안법 위반 혐의 사건의 재심 선고 공판에서 무죄를 선고했다.
통혁당 사건은 1968년 8월 박정희 정권 중앙정보부가 발표한 대규모 간첩단 사건이다. 군무원이던 강씨는 북한 지령을 받고 통혁당을 재건하려 했다는 혐의로 체포돼 고문 끝에 1976년 사형됐다.
재판부는 검사가 제출한 증거만으로는 공소사실을 인정하기 부족하다고 밝혔다. 재판부는 “피고인은 적법한 영장 없이 불법 구금된 상태에서 위법적으로 수사받은 사실이 인정된다”며 강씨의 피의자 신문조서 등 진술은 증거능력을 인정할 수 없다고 판단했다. 이어 “단순히 북한에서 발간한 논문을 읽었다고 반국가단체의 활동을 찬양하고 동조했다고 단정할 수 없다”고 설명했다.
재판부는 선고 직후 소회에서 “마음이 무겁다. 비록 과거의 잘못을 바로잡았다고 하나 돌이킬 수 없는 피해가 발생했고, 너무 늦었다는 점에서 무력감을 느낀다”고 말했다. 또 “과거 사법부가 이념적 시대 상황을 앞세워 한 개인의 존엄을 지키는 일에 무심했던 건 아닌지 반성하게 된다”며 유족에게 사과했다.
검찰도 항소 포기 입장을 밝히며 공식 사과했다. 서울동부지검은 언론 공지를 통해 “오랜 시간 기다려주신 피고인과 피고인의 유족에게 다시 한번 깊은 사과와 위로의 말씀을 드린다”며 “이와 같은 일이 다시는 발생하지 않도록 인권옹호기관으로서 본연의 업무에 충실하겠다”고 말했다. 검찰은 지난해 10월 열린 결심 공판에서 무죄를 구형한 바 있다.
이재명 대통령도 이날 엑스(옛 트위터)에 관련 기사를 공유한 뒤 “이 참혹하게 억울한 수사, 기소, 판결을 한 경찰, 검사, 판사들은 어떤 책임을 지느냐”고 지적했다. 이어 “뒤늦은 판결 번복”이라며 “(번복을) 안 하는 것보다는 백번 낫지만, 백골조차 흩어져 버린 지금에 와선 과연”이라고 남겼다.
통혁당 재건위 사건은 재심을 통해 잇따라 무죄가 확정되고 있다. 사형 선고를 받았다가 1991년 가석방된 고 박기래씨는 2023년 5월 대법원에서 무죄가 확정됐다. 간첩단 우두머리로 지목돼 16년간 옥살이했던 고 진두현씨와 징역 10년이 확정됐던 고 박석주씨도 지난해 5월 대법원에서 혐의를 벗었다.
