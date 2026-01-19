중국 성장률 5% 목표 ‘턱걸이 달성’… 내수 악화 등 올해 4%대 둔화 전망
중국이 미국과의 관세전쟁에도 불구하고 지난해 국내총생산(GDP) 성장률 5.0% 목표를 턱걸이로 달성했다. 산업생산과 수출이 호조를 보인 반면 소비·투자는 계속 부진해 올해는 경제성장 둔화가 예상된다.
중국 국가통계국은 19일 작년 연간 GDP가 140조1879억 위안(약 2경9643 조원)으로 불변가격 기준 전년 대비 5.0% 성장했다고 발표했다. 로이터통신(4.9%)과 블룸버그통신(5.0%)이 집계한 전문가 예상치에 부합하는 것으로 중국 당국이 제시한 ‘5% 안팎’ 성장률 목표를 달성했다.
분기별 성장률은 1분기 5.4%, 2분기 5.2%, 3분기 4.8%에 이어 4분기에는 4.5%로 떨어졌다. 4분기 성장률은 코로나19 팬데믹의 영향으로 경기가 부진했던 2023년 1분기와 같은 수준이다.
세부적으로는 소비와 투자 둔화가 지속됐다. 지난해 연간 소매 판매는 전년 대비 3.7% 증가했지만 월별로는 지난 5월 이후 7개월 연속 하락했다. 연간 고정자산 투자는 전년 대비 3.8% 감소해 1989년 이후 처음으로 ‘마이너스’를 기록했다. 반면 수출은 전년 동기 대비 6.1%, 수입은 0.5% 증가해 1조1890억 달러(1757조원) 규모의 사상 최대 무역 흑자를 거뒀다. 연간 산업생산도 전년 대비 5.9% 증가했다.
주요 언론과 기관들은 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책과 중국의 소비 둔화 등을 고려하면 중국의 올해 성장률이 4% 중반까지 둔화할 수 있다고 전망했다. 로이터는 4.5%, 국제통화기금(IMF)은 4.5%, 세계은행(WB)은 4.4%를 예상했다. 로이터는 “올해 경제는 트럼프 대통령의 예측 불가능한 경제 정책으로 인해 불투명하다”면서 “구조적 약점과 글로벌 보호무역주의 확산이 향후 성장에 그림자를 드리우고 있다”고 짚었다.
인구 문제도 부담이다. 국가통계국의 이날 발표에 따르면 중국 인구는 지난해 말 14억489만명으로 전년보다 339만명 줄면서 4년 연속 감소했다. 출생 인구는 792만명으로 800만명 선이 무너졌다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
