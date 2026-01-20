신규 상장사 1조원대 주식 거부 탄생
한국CXO연구소, 121개 기업 분석 에임드바이오 남도현 CTO 1위
지난해 국내 증시에 새로 상장한 ‘신참’ 기업의 개인주주 가운데 주식평가액이 1000억원 이상인 주식 부자가 19명에 이르는 것으로 나타났다. 제약·바이오 업종 활황에 힘입어 1조원을 넘어선 주식 갑부도 1명 나왔다. 그는 현직 의대 교수 신분이기도 하다.
기업분석 전문 한국CXO연구소는 지난해 한국거래소에 신규 상장한 121개 기업의 개인주주를 분석한 결과 지난 16일 종가 기준 주식평가액이 100억원 이상인 주주가 모두 119명으로 집계됐다고 19일 밝혔다. 1조원 이상 1명을 포함해 1000억원 이상은 19명이었고, 500억~1000억원 19명, 300억~500억원 14명, 100억~300억원 67명으로 조사됐다.
1조원 넘는 주식평가액을 기록한 이는 제약·바이오 업체 에임드바이오의 최대주주인 남도현(사진) 최고기술책임자(CTO)다. 남 CTO는 이 회사 주식 2216만4757주를 보유하고 있는데, 16일 종가 기준 주당 5만4900원을 곱하면 평가액이 1조2168억원이다. 지난해 12월 4일 상장 첫날 평가액 9752억원과 비교하면 불과 한 달여 만에 24.8% 증가했다. 삼성서울병원 신경외과 전문의와 성균관대 의과대 신경외과 교수를 겸하고 있는 남 CTO는 2018년 에임드바이오를 창업하고 약 7년 만에 상장시켜 단숨에 1조원대 주식 부자 대열에 이름을 올렸다.
1000억원 이상인 개인주주는 대부분 대표이사였다. 이정주 리브스메드 대표이사(5485억원), 이행명 명인제약 대표이사(4501억원), 이승주 오름테라퓨틱 대표이사(4126억원), 이성욱 알지노믹스 대표이사(3522억원), 반성연 달바글로벌 대표이사(3207억원), 박성훈 씨엠티엑스 대표이사(2905억원), 유석환 로킷헬스케어 대표이사(2718억원), 오종두 한라캐스트 대표이사(2342억원) 등이 포함됐다. 지난해 상장 이후 보유한 주식 수는 그대로인데 주식가치가 100% 이상 뛴 주주도 5명이나 됐다.
100억원대 주식 부자 중에선 1960년대와 1970년대생이 각각 38명으로 가장 많았고 1980년 이후 출생한 30·40대가 33명으로 뒤를 이었다. 30대 12명 중에선 김태호(37) 노타 CTO가 1195억원으로 가장 높은 주식평가액을 기록했다.
오일선 한국CXO연구소 소장은 “지난해 제약·바이오 업종에서 신규 상장으로 100억 클럽에 이름을 올린 신흥 주식 부자들이 상위권을 휩쓸었다”며 “올해도 주가 상승이 지속되기 위해서는 실적 개선이 뒤따라야 한다”고 말했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
