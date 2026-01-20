통일교처럼 신천지 ‘키맨’ 파고드는 합수본… 내부고발자 소환
前 지파장, 실세 겨냥 “죗값 치러야”
국힘 대선 경선 당원 가입 연루 의혹
정교유착 비리 합동수사본부가 신천지 내부비리 고발 보고서를 작성한 전직 간부 등의 소환조사에 돌입했다. 검찰과 특검이 통일교 게이트의 ‘키맨’으로 불린 윤영호 전 세계본부장을 집요하게 조사하며 수사의 물꼬를 텄던 것처럼 내부자를 통해 수사 초반 돌파구를 찾는 모습이다.
합수본은 19일 신천지 전직 지파장 출신인 최모씨를 서울고검 청사에 참고인 신분으로 소환해 조사했다. 최씨는 신천지 내부 고발 보고서를 작성한 인물이다. 2017년 9월~2020년 7월 신천지 핵심 간부 A씨가 각 지역 지파장들에게서 홍보비와 교주 이만희씨의 재판비용 등 법무후원비 명목으로 100억원대 돈을 걷었다는 내용이 보고서에 담겨 있다. 신천지는 국내외 지역을 12개 지파로 조직해 활동하고 있다.
최씨는 합수본에 출석하면서 A씨를 겨냥해 “죄를 지었으면 죗값을 치러야 한다”고 말했다. 그는 보고서에서 “(A씨가) 113억원을 걷어 상부에 올리면서도 한 번도 사용처를 투명하게 설명해 주지 않았다”며 횡령 의혹을 제기했다. 교주 이씨의 재판비용으로 21억원을 12개 지파에서 모금했다는 내용도 보고서에 포함됐다.
합수본은 전직 지파장이자 신천지 관련 세미나에서 강사로 활동했던 조모씨도 같은 날 소환했다. 두 사람은 신천지에서 제명된 것으로 전해졌다.
합수본은 수사의 정점인 교주 이씨를 부르기 전 내부비리 의혹에 대한 기초 사실관계부터 파악 중인 것으로 보인다. 최씨가 작성한 보고서 이름은 ‘총회총무 A의 금전비리 사건 의혹에 대한 실태파악 사실보고’인데, A씨는 통일교 2인자였던 윤 전 본부장과 마찬가지로 신천지에서 실세 역할을 했던 인물이다.
A씨는 신천지 신도들의 국민의힘 당원 가입 의혹과도 깊숙이 연루된 것으로 알려졌다. 2022년 20대 대선 경선을 앞두고 신천지 신도 10만여명이 국민의힘 책임당원으로 집단 가입해 당시 윤석열 후보를 도왔다는 의혹이다. 홍준표 전 대구시장은 “2022년 8월 신천지 이만희 교주와 (경북) 청도 별장에서 만나 확인한 것”이라고 주장한 바 있다.
국민일보가 입수한 신천지 내부의 공익제보 문건에 따르면 신천지는 ‘총무 겸 외교정책부장’ 직함을 갖고 있던 A씨 지시로 대선 직전이던 2022년 2월 신도 1만명을 국민의힘 당원으로 가입시키기 위해 명단을 취합했다. 문건에는 신천지가 ‘봉사단체 가입 희망보고’를 올린다는 명목으로 신도들의 이름, 생년월일 등 신상정보를 모은 뒤 국민의힘 당원으로 가입시켰다는 내용이 있다.
구자창 이서현 기자 critic@kmib.co.kr
