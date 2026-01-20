AI 붐에 문 닫는 中 예술대학… 미술·디자인 등 폐과 줄 이어
지린대 등, 예술 분야 전공 폐지
10년간 관련 학과 255곳 사라져
인공지능(AI) 기술의 발전이 중국 대학의 전공 구조까지 바꾸고 있다. 특히 디자인 등 시각예술 관련 학과가 직격탄을 맞았다. 전문가들은 산업 전환과정에서 불가피하게 나타나는 ‘대체효과’라고 분석했다.
19일 중국 경제매체 제일재경에 따르면 지린대, 화둥사범대, 난창대 등 주요 대학이 최근 예술 분야 전공을 잇달아 폐지했다. 지린대는 지난해 전체 141개 전공 가운데 19개 전공에서 신입생 모집을 중단했는데 이 중 6개가 예술계열 학과였다. 화둥사범대도 지난해 회화, 조소, 예술교육 등 24개 전공을 폐지했다. 난창대도 8개 전공을 없앴다. 폐지 대상에는 연극·영상, 방송·TV연출, 애니메이션, 예술디자인 등이 포함됐다.
중국 교육평가기관인 마이커스 연구원이 발표한 ‘중국-세계 고등교육 동향 보고서’(2025)에 따르면 2014∼2024년 중국 대학에선 의류디자인 108개, 제품디자인 98개, 애니메이션 49개 등의 예술계열 학과가 폐지됐다. 지난해 폐지된 학과 중에도 시각디자인, 의류디자인, 환경디자인, 제품디자인 분야가 많았다.
전문가들은 AI 기술 발전과 산업 구조 변화가 예술·디자인 계열 전공에 큰 타격을 주고 있다고 분석했다. 샤먼대 경제학과 딩창파 부교수는 “AI 발전으로 많은 분야가 영향을 받고 있는데 특히 디자인·예술 분야의 충격이 크다”면서 “산업전환 과정에서 새로운 기술이 등장하면 대체효과가 나타나는 건 필연적”이라고 말했다.
중국 교육부는 지난해 6월 국가전략·시장수요·과학기술 발전을 기준으로 대학 전공을 최적화할 것을 요구하며 이를 고등교육 개혁의 중점과제로 제시하는 등 학과 개편을 장려하고 있다.
마이커스 연구원은 디지털 공연예술 디자인, 가상공간 예술 등 디지털 기술과 결합한 예술 관련 전공이 새로 도입되는 움직임도 전했다. 연구원은 “산업 전반에서 고품질 콘텐츠와 기술 혁신에 대한 수요가 높아졌다”면서 “학제 간 융합 역량과 국제적 시야를 갖춘 창의·기술 복합형 인재가 핵심이 될 것”이라고 전망했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
