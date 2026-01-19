“재심 신청 않고 떠나겠다”… 김병기 결국 자진 탈당
윤리심판원 제명 결정 일주일 만에
“진실 온전히 밝힐 것” 명예회복 뜻
공천헌금 수수 등 여러 의혹으로 더불어민주당 윤리심판원에서 제명 결정을 받은 김병기 전 원내대표가 19일 자진 탈당했다. 윤리심판원의 제명 의결 일주일 만이다.
조승래 민주당 사무총장은 국회에서 “오후 1시35분쯤 김 전 원내대표의 탈당계가 사무총장실로 접수돼 서울시당에 이첩하고 탈당 처리하도록 했다”고 밝혔다.
김 의원은 앞서 기자회견을 열고 “(제명 결정에 대한) 재심을 신청하지 않고 떠나겠다”며 “저로 인해 당 안에 이견이 생기고 동료에게 마음의 짐이 된다면 그 부담만큼은 제가 온전히 짊어지고 가야 한다”고 말했다. 이어 “의원총회 추인을 거치며 선배·동료·후배 의원에게 부담을 지우고 싶지 않다. 최고위 결정으로 (제명을) 종결하는 방안을 검토해 달라”고 덧붙였다. 정청래 대표에게 비상징계권을 발동해 달라는 요구다.
그러나 정당법상 비상징계권을 발동해도 의총을 통한 절차(소속 의원의 과반 찬성)를 거쳐야 한다. 조 사무총장은 “김 의원 요청은 정당법상 수용할 수 없는 것”이라며 “이 점에 대해 김 의원에게 설명드렸고, (김 의원이) 탈당한 것”이라고 말했다.
김 의원은 탈당 형식으로 민주당을 떠나게 됐지만 향후 윤리심판원 제명이 최종 확정될 가능성도 있다. 이 경우 김 의원은 5년간 복당이 제한돼 2028년 총선에서 민주당 소속으로 출마할 수 없다.
김 의원은 “제기된 의혹에 대해 성실하고 당당한 자세로 임하겠다. 반드시 진실을 온전히 밝히겠다”며 정치적 명예 회복에 나서겠다는 뜻을 밝혔다. 조 사무총장도 “그런 사유가 발생하면 당적 회복 조치가 이뤄질 수 있다”고 호응했다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
