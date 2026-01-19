김형석 독립기념관장 해임 의결
역사왜곡 논란, 임명 1년6개월만
‘역사왜곡’ 논란을 빚은 김형석(사진) 독립기념관장의 해임 건의안이 이사회에서 가결됐다. 이재명 대통령이 국가보훈부 장관으로부터 김 관장 해임 제청을 받아 재가하면 직에서 물러나게 된다. 2024년 8월 8일 윤석열정부에서 임명된 지 약 1년6개월 만이다.
독립기념관 이사회는 19일 김 관장에 대한 해임 건의안을 재적 15인 중 13인 참석, 10인 찬성으로 가결시켰다. 더불어민주당 소속 국회의원을 포함한 이사 6명이 “김 관장이 편향된 역사 인식으로 독립운동의 가치를 폄훼하고, 기념관을 사유화해 국민적 분열을 초래했다”며 해임안 처리를 위한 이사회 소집을 요구한 데 따른 것이다. 김 관장은 독립기념관을 학군단(ROTC) 동기회 행사와 교회 예배 등에 사적으로 활용했다는 의혹을 받았다. 또 국회 답변서에 실무진의 의견을 배제하고 “일제시대 조선인은 일본 국적의 외지인”이라고 기재하도록 지시했다는 의혹도 제기됐다.
보훈부는 지난해 9월부터 한 달간 독립기념관에 대한 특별감사를 진행해 규정 위반 등 14건의 비위를 지적하고 김 관장을 징계 처분했다. 김 관장은 지적 사항에 대해 절차 숙지 미흡 등을 이유로 재심을 청구했지만 보훈부가 청구를 기각하면서 감사 결과는 그대로 확정했다.
백범 김구 선생의 손자이자 독립기념관 이사인 김용만 민주당 의원은 국민일보에 “마땅히 가결됐어야 하는 사안”이라며 “기념관 이사 중 7명 이상이 윤석열정부부터 임기가 이어진 인물임에도 이건 아니라고 본 것”이라고 말했다. 문진석 의원도 “뉴라이트로부터 독립기념관을 시민의 품으로 돌려드리는 역사적인 날”이라고 밝혔다.
