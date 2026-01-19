김병기 妻 법카 유용의혹 재수사… 해당 경찰관, 사건무마 부인

당시 수사팀장 “시점상 문건 불가”

내사 종결 17개월 만에 다시 속도

차남 ‘편입 의혹’ 업체 대표도 소환

경찰 관계자들이 19일 서울 동작구의회에서 더불어민주당을 탈당한 김병기 무소속 의원의 ‘부인 법인카드 유용 의혹’과 관련해 의회 사무국 등을 압수수색한 뒤 압수품을 옮기고 있다. 연합뉴스

더불어민주당을 탈당한 김병기 무소속 의원의 각종 비위 의혹을 수사하는 경찰이 19일 서울 동작구의회를 압수수색하며 ‘부인 법인카드 유용 의혹’에 대한 본격적인 재수사에 돌입했다. 김 의원 차남에게 취업 특혜를 준 것으로 의심받는 중소기업 회장도 불러 조사했다. 김 의원에 대한 소환도 초읽기에 들어섰다. 경찰이 본류로 지목한 ‘공천헌금’ 의혹에 대한 전방위 강제수사를 마무리한 만큼 산적한 주요 의혹에 대한 수사를 본격화하는 모습이다.



서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 동작구의회 조진희 전 동작구의회 부의장 사무실과 주거지, 동작구의회 등을 압수수색했다. 조 전 부의장은 2022년 7~9월 김 의원 아내 이모씨에게 의회 법인카드를 제공해 사용하게 하거나 자신이 선결제하는 수법으로 영등포·동작구 일대 식당에서 159만원 이상의 식대를 제공한 혐의(업무상 횡령·배임 등)를 받는다.



이 의혹은 2024년 3월 장진영 국민의힘 서울시당 동작갑 당협위원장의 폭로로 수면 위로 올라왔다. 이후 서울 동작경찰서는 2024년 4월 말 입건 전 조사(내사)에 착수해 8월 무혐의로 사건을 종결했다. 내사 종결 17개월 만에 재수사에 착수한 셈이다.



이 과정에서 김 의원 측이 경찰의 협조를 통해 무혐의 종결을 끌어냈다는 의혹에 대한 진실공방도 펼쳐지고 있다. 연일 김 의원 의혹을 폭로하는 전직 보좌관 김모씨는 지난해 11월 경찰에 제출한 진술서를 통해 “내사가 한창 진행되던 2024년 5월 20일 김 의원이 서울 방배동 카페에서 문을 닫아놓고 전직 보좌관 박모씨와 만나 동작서에서 작성한 서류를 전달받았다. 법인카드를 갈취당한 조 전 부의장의 진술서였다”고 주장했다. 경찰로부터 문건을 받고 수사에 대비했다는 취지다.



경찰은 지난 15일 내사 종결 당시 동작서 수사팀장 A씨를 피의자 신분으로 불러 조사했지만 A씨는 관련 의혹을 전면 부인한 것으로 파악됐다. 경찰은 A씨에게서 ‘해당 시점에 조 전 부의장을 부른 적이 없고, 2년 전 동작구의회 행사 일정을 모르기 때문에 문건을 만드는 것은 불가능하다’는 취지의 진술을 확보한 것으로 전해졌다.



김 의원 차남의 편입 의혹에 대한 수사도 속도를 내고 있다. 경찰은 최근 중소기업 회장 B씨를 참고인 신분으로 불러 조사한 뒤 피의자 신분으로 전환했다. 앞서 김 의원의 전 보좌관들은 차남이 숭실대 계약학과 편입 요건을 맞추기 위해 B씨 사업체에 취직한 뒤 제대로 근무하지 않았다고 주장했다. 김 의원이 해당 업체에 도움이 되는 의정 활동을 했다고도 진술했다.



주요 의혹에 대한 강제수사가 상당 부분 진행된 만큼 김 의원 소환도 초읽기에 돌입했다는 분석이다. 경찰은 압수수색물 분석을 마치는 대로 김 의원 출석 일정을 조율할 방침이다. 경찰 관계자는 “압수물 분석이 어느 정도 돼야 출석 여부를 가늠할 수 있을 것”이라며 “의혹에 대한 실체적 진실을 발견하기 위한 수사를 속도감 있게 진행하겠다”고 말했다.



임송수 장은현 이정헌 기자 songsta@kmib.co.kr



