“개 썰매 두 대뿐” “돈 더 내라”… 다시 드러난 트럼프의 ‘나토’ 경시
집권 1기때부터 “구식” 평가절하
‘무임승차’ 거론 국방비 인상 독촉
도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 병합을 위해 유럽 8개국에 관세 카드를 휘두르면서 북대서양조약기구(NATO·나토)에 대한 오랜 경시를 다시 드러내고 있다. 트럼프 대통령은 1기 때부터 나토 체제를 ‘구식’이라고 평가절하했고, ‘무임승차’론을 되풀이하며 유럽의 국방비 인상을 독촉했다.
월스트리트저널(WSJ)은 18일(현지시간) “미국이 유럽 동맹국들에 깊이 헌신하며 공격받을 경우 방어해줄 것이라는 믿음이 나토의 신뢰성과 적을 억제하는 힘의 토대였다”며 “그 신뢰와 헌신은 이제 심각한 의문을 받고 있다. 대서양 양측의 동맹국 베테랑들은 나토가 회복될 수 있을지 의문을 품고 있다”고 보도했다.
1949년 창설된 나토는 1956년 수에즈 위기 당시 영국·프랑스가 미국 동의 없이 군사작전을 펼쳤을 때와 2003년 프랑스·독일이 반대한 미국의 이라크 침공 같은 갈등을 겪었지만 이번엔 회원국 간 병합 시도라는 점에서 전례 없는 위기를 맞았다는 평가가 나온다.
전례 없는 양측의 긴장은 그간 트럼프 행보에서 연원을 찾을 수 있다. 트럼프는 1기 취임 후 처음 열린 2017년 5월 나토 정상회의에서 동맹들을 당혹시켰다. 그는 당시 연설에서 나토의 핵심인 제5조 집단방위 조항에 대한 ‘확약’을 담은 초안 내용을 안보팀과 상의 없이 임의로 삭제했다. 그 대신 “방위비를 제대로 내지 않는다”며 동맹을 비판했다.
당시 마이크 펜스 부통령, 허버트 맥매스터 국가안보보좌관 등이 이를 수습하느라 진땀을 흘렸다. 맥매스터는 이후 회고록과 인터뷰에서 트럼프가 ‘누가 고지서를 안 냈나’라는 단 한 가지에 집중했다며 “트럼프는 나토 동맹을 안보 동맹의 필수적 파트너가 아니라 미국 납세자를 ‘등쳐 먹는’ 무임승차자들로 봤다”고 전했다.
트럼프의 나토 경시는 2기에도 이어졌다. 그는 2024년 대선 당시 나토 회원국들이 국방비를 인상하지 않는다며 “러시아가 나토 동맹들을 마음대로 하도록 두겠다”고 했다. 최근에도 그는 “중국과 러시아가 그린란드를 원하고 있다”며 “덴마크가 이에 대해 할 수 있는 일은 아무것도 없고 이들이 현재 가진 건 개썰매 두 대뿐”이라고 했다. 미국이 지난해 말 발간한 국가안보전략(NSS)에선 “유럽이 문명 소멸 위기에 있다”고 적었다.
하지만 나토는 나름 역할을 해 왔다. 나토 창설 이후 집단방위 조약 5조를 유일하게 발동한 사례는 2001년 9·11 테러를 겪은 미국을 지원하기 위한 것이었다. 특히 덴마크는 아프가니스탄 전쟁에서 미국을 포함해 모든 나토 회원국 중 1인당 사상자 비율이 가장 높았다. 또 유럽 동맹들은 ‘방위비 5% 인상’ 등에 협조하며 트럼프와의 정면충돌을 피해 왔다.
WSJ는 나토가 트럼프의 그린란드 집착에 따른 첫 희생자가 됐다고 평가했다. 더그 루트 전 주나토 미국대사는 WSJ에 “(나토) 조직 자체는 존속하겠지만 75년 넘게 조직을 하나로 묶어온 신뢰는 산산이 부서졌다”며 “그 조직은 더 이상 효과적으로 기능하지 못할 것”이라고 했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
