“이름 붙이면 팔린다”… TV 예능 끝나자 셰프 협업 ‘열풍’

흑백요리사2 흥행 후 상품 출시

편의점에 대형마트·홈쇼핑까지

셰프 리스크 관리 필요성도 제기



넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’(흑백요리사2)가 흥행 속에 종영한 이후, 유통업계 전반에서 출연 셰프의 이름을 내건 협업이 잇따르고 있다. 셰프가 상품 개발에 직접 참여하거나 레시피를 제공하고, 시청자가 셰프의 요리 철학을 직접 경험할 수 있다는 점을 전면에 내세운 것이다. 협업 대상도 편의점 간편식을 넘어 주류나 명절 선물세트 등으로 확장되며 셰프 지식재산(IP)을 앞세운 상품 출시가 이어지는 모습이다.



가장 두드러진 사례는 최강록 셰프다. 흑백요리사2 최종 우승자인 그는 출연진 가운데 가장 높은 주목도를 얻고 있다. 코리아세븐이 운영하는 세븐일레븐은 지난 8일 최 셰프와 협업한 증류식 소주 ‘네오25 화이트’를 한정 수량으로 출시했다. 최 셰프가 상품 기획 단계부터 참여해 블렌딩과 시음을 거쳤다는 점을 전면에 내세웠다. 초도 물량 1만개는 출시 3일 만에 완판됐고, 2차 물량은 당초 계획보다 5000개 늘린 1만5000개로 확대됐다. 흑백요리사2 결승전에서도 요리와 함께 도수 높은 빨간 뚜껑 소주를 꺼내 드는 등 소주에 대한 애정을 드러냈던 만큼, 최 셰프가 선호하는 소주의 맛에 대한 호기심이 소비자 관심으로 이어졌다고 분석한다.





대형마트도 협업에 나섰다. 롯데마트는 이번 설 명절 사전 예약 기간 최 셰프와 단독으로 협업한 선물세트 2종을 선보인다. 방송에서 화제를 모은 유행어를 반영해 ‘최강록의 나야, LA갈비 세트’와 ‘최강록의 나야, 와규 야끼니꾸 세트’를 상품명으로 내세웠다. 두 상품에는 최 셰프가 직접 고안한 특제 소스가 동봉됐다.



협업 대상은 우승자에 머물지 않고, 이번 시즌에서 화제를 모은 다른 출연진으로도 확대되고 있다. 세븐일레븐은 오는 21일 흑백요리사2 최종 3위에 오른 후덕죽 셰프와 협업한 ‘후덕죽 고추잡채삼각김밥’과 ‘후덕죽 중화불고기김밥’을 출시할 예정이다. 57년 경력의 중식 명장인 후 셰프는 겸손하고 배려하는 태도로 이른바 ‘후덕죽 사고’라는 밈을 낳으며 주목을 받았다.



BGF리테일이 운영하는 CU는 ‘키친보스’ 김호윤 셰프와 협업해 방송에서 선보였던 레시피를 바탕으로 개발한 ‘봄나물 새우죽’과 ‘갓김치 만두’를 선보일 예정이다. 프로그램에서 주목받은 메뉴를 중심으로 상품화를 이어간다는 계획이다. 신세계그룹 계열 편의점 이마트24는 손종원 셰프와 협업한 간편식 6종을 지난해 11월 출시해 40일 만에 누적 판매량 30만개를 기록했다. 흑백요리사2 공식 협찬사인 GS25는 이달 중 출연 셰프 협업 상품을 순차적으로 선보일 계획으로, ‘서울엄마’ 우정욱 셰프와 ‘중식마녀’ 이문정 셰프, 최유강 셰프 등이 참여할 예정이다.



이마트는 후덕죽 셰프의 제자이자 전 청와대 중식 셰프인 천상현 셰프의 레시피를 바탕으로 한 백짬뽕·짜장·부대찌개 등 간편식을 개발 중이며, 오는 4월 출시를 목표로 하고 있다. 방송을 통해 실력과 인지도를 쌓은 셰프의 이름과 조리법을 앞세워 간편식 제품군을 강화하려는 전략으로 풀이된다.



홈쇼핑 업계도 셰프 협업에 가세했다. KT알파 쇼핑은 한식 조리기능장 임성근 셰프와 협업한 ‘임성근 시리즈’를 선보이고 있다. 지난 14일 방송된 갈비탕 판매 방송에서는 1시간 만에 7만여개가 판매되며 준비된 방송 물량이 전량 매진됐다.



유통가의 흑백요리사2 협업 열기 뒤에는 시즌1의 성공 경험이 자리하고 있다. 시즌1 당시 GS25·CU·세븐일레븐·이마트24 등 주요 편의점 4사가 선보인 흑백요리사 협업 상품은 100종을 넘었으며, 누적 판매량은 2000만개를 돌파했다. CU의 ‘밤티라미수 컵’은 250만개가 판매됐고, GS25의 ‘편수저 시리즈’는 누적 450만개의 판매고를 올렸다. 에드워드 리 셰프와 협업한 상품 역시 누적 판매량 100만개를 넘어섰다.



다만 셰프의 이름을 전면에 내건 협업이 늘면서 리스크 관리의 필요성도 함께 제기된다. 특유의 입담으로 인기를 끈 임성근 셰프는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 과거 음주운전 전력을 고백했으나, 실제 판결문 내용과 해명 사이에 차이가 있다는 지적이 나오며 논란이 불거졌다. 여기에 임 셰프가 최근 위스키 브랜드 발베니의 협찬 광고 영상을 촬영한 사실이 알려지면서 비판이 이어졌고, 해당 영상은 고백 이후 비공개 처리됐다.



김승연 기자 kite@kmib.co.kr



