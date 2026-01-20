무신사, 또 쿠팡 저격?… ‘구빵 쿠폰’ 할인 행사 내놔
오프라인 매장 사용 쿠폰도 포함
계속되는 양사 간 미묘한 신경전
무신사가 다시 쿠팡을 저격하고 나섰다. 이달 초 쿠팡의 대규모 개인정보 유출에 따른 보상안과 같은 규모인 5만원 쿠폰팩을 선보인 데 이어 이번엔 ‘구빵 쿠폰’이라는 이름의 할인 행사를 내놨다.
무신사는 오는 28일까지 ‘9장의 빵빵 터지는 쿠폰팩, 구빵 쿠폰’ 프로모션을 진행한다고 19일 밝혔다. 기존에 전체 카테고리·스포츠·뷰티·유즈드 등 4개 영역에서 사용할 수 있었던 쿠폰에 더해 슈즈·아우터·키즈·무신사 스탠다드에서 쓸 수 있는 1만원 쿠폰 4장을 추가했다. 오프라인 매장에서 사용할 수 있는 1만원 할인 쿠폰도 포함됐다.
앞서 무신사는 새해 첫날부터 지난 14일까지 신년 맞이 5만원 규모 쿠폰팩 행사를 진행했다. 지난해 말 쿠팡이 정보 유출 사태에 대한 보상안으로 제시한 쿠폰팩이 ‘꼼수 판촉 행사’라는 비판을 받자 이를 흉내 낸 저격 마케팅으로 즉각 응수한 것이다. 쿠팡의 보상안과 동일한 금액에 쿠팡 로고를 연상시키는 쿠폰팩 색상, ‘그냥 드리는’이라는 표현 등이 쿠팡을 겨냥한 요소로 지목됐다.
양사 간 미묘한 신경전은 처음이 아니다. 무신사는 최근 몇 년간 쿠팡 출신 임직원을 적극 영입했고 지난해 쿠팡은 무신사로 이직한 임원 2명을 상대로 전직금지 가처분을 제기했다. 2022년엔 쿠팡플레이 예능 프로그램 SNL코리아에서 배우 주현영이 출연자의 옷차림을 두고 “무신사 냄새 지리네”라는 대사를 던져 논란이 일기도 했다.
무신사는 이번 프로모션을 통해 신규 이용자 확보와 패션 외 카테고리 거래 활성화에서 성과를 거뒀다고 밝혔다. 무신사에 따르면 행사 기간 일일 신규 가입자 수가 전년 동기 대비 평균 46.1% 늘었다. 29CM의 가입자 증가율도 53.5%에 달했다. 무신사 뷰티 카테고리에서는 바디케어(100%)와 미용 소품(71%) 거래액이 전년 대비 크게 늘었다.
이커머스 업계 관계자는 “기업공개(IPO)를 앞두고 기업 가치를 높게 평가 받아야 하는 무신사가 패션을 넘어 리빙 등으로 외연을 확장하고 있다는 점을 각인할 기회로 삼은 것으로 보인다”고 말했다.
