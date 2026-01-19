민간 무인기에 뚫린 방공망… 사실상 탐지 불가
軍국지레이더 북 위협 맞춰 설계
소형물체 불규칙 비행엔 무방비
방공 허점 확인 대응체계 목소리
우리 군 국지방공레이더 체계가 북한 영공에 침투된 민간 소형 무인기(사진)를 놓치면서 방공 감시망에 허점이 있는 것 아니냐는 우려가 일고 있다. 군 방공체계는 북한 무인기 등 군사적 침투 위협에 대응하도록 설계된 탓에 ‘민간 리스크’를 반영하지 않아 소형 기체까지 포착하는 것은 어려운 실정이다. 기존 레이더 감시망으로는 추적이 어려운 만큼 별도 대응 체계가 필요하다는 목소리가 나온다.
19일 복수의 군 관계자는 “민간에서 제작한 무인기는 기체가 작고 비행 특성이 불규칙해 탐지와 식별이 쉽지 않다”고 말했다. 군용 무인기는 크기가 크고 금속·합성재 등 레이더 반사율이 높은 소재로 제작돼 탐지가 비교적 쉽다. 비행 고도와 속도가 일정하고, 사전에 계획된 임무 경로를 따라 이동하는 만큼 레이더망에서 연속적인 추적이 가능하다. 반면 민간 무인기는 기체가 작고 플라스틱·복합 소재로 제작돼 레이더 반사 면적이 작다. 조류와 구분이 어렵고, 사용자가 자유롭게 조종하면서 불규칙한 비행을 반복해 레이더 추적이 쉽지 않다.
국지방공 시스템은 항공기, 미사일, 정찰·공격용 무인기 등 군사적 공중 위협을 중심으로 감시한다. 이 탓에 민간 무인기는 방공망 설계 단계에서 주요 탐지 대상으로 고려되지 않아 감시 공백이 발생할 수 있다. 앞서 북한은 지난해 9월과 이달 4일 정부가 무인기를 침투시켰다고 주장하며 격추한 무인기 사진을 공개했다. 군·경 수사 결과 해당 무인기는 민간인이 날린 것으로 드러났다. 민간 업체나 개인도 위치정보시스템(GPS)과 장거리 송수신 장비를 결합해 저가형 정찰 무인기를 언제든 침투시킬 수 있음을 보여주는 사례다.
우리 군은 2024년 군사분계선(MDL) 전역과 수도권 방어망에 국지방공레이더를 일정 간격으로 배치하는 작업을 완료했다. 레이더는 MDL을 따라 선(線) 형태로 설치됐으며, 360도 전방위 관측 능력을 갖췄다. 북한에서 무인기가 남하하면 개별 레이더가 순차적으로 표적 정보를 인계받아 비행경로 전체를 추적한다. 북한은 윤석열정부 시기인 2022년 12월 무인기 5대를 서울 상공으로 침투시켰다. 이 사건으로 레이더망 전반에 대한 대대적인 개선 작업이 이뤄졌다.
그러나 민간 무인기라는 사각지대의 새 위험요소가 확인된 만큼 대응 체계가 필요하다는 지적이다. 군 관계자는 “군 정찰 자산에만 의존하지 말고 경찰과 지자체 협조까지 포함한 종합적인 대응 체계를 마련해야 한다”고 말했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
