시사 전체기사

비수도권 시·군 10곳 중 8곳 “인구감소·지방소멸 위험 심각”

입력:2026-01-20 00:14
수정:2026-01-20 00:14
공유하기
글자 크기 조정

주민 이탈 주요인 일자리 부족
최우선 과제로 기업 유치 꼽아


비수도권 시·군 지방자치단체 10곳 중 8곳가량은 인구감소와 지방소멸 위험을 심각하게 인식하는 것으로 조사됐다. 향후 상황이 더 악화될 거라고 보는 지자체도 절반이 넘었다. 주민들이 지역을 떠나는 주요 원인으로는 ‘일자리 부족’이 꼽혔다.

한국경제인협회는 비수도권(수도권·광역시, 세종·제주도 제외) 지자체를 대상으로 실시한 ‘인구감소·지방소멸 현황 및 과제 조사’ 결과를 19일 발표했다. 조사에 응한 지자체 100곳 중 77.0%는 해당 지역의 인구감소·지방소멸 위험을 ‘높다’고 평가했다. ‘보통’은 17.0%였고 위험 수준이 ‘낮다’는 응답은 6.0%에 불과했다. 권역별로는 강원권(85.7%)이 가장 높았고, 경상권(85.3%) 전라권(78.6%) 충청권(58.3%) 등이 뒤를 이었다.

지방소멸 위기를 느끼는 지자체들은 인구감소 주요 원인으로 ‘산업·일자리 부족’(44.2%·복수응답)을 가장 많이 꼽았다. 이어 ‘주택·주거환경’(21.4%) ‘의료·보건·돌봄’(17.5%) ‘교육·대학’(9.1%) 순이었다. 지역 인프라 평가에서도 산업·일자리가 5점 만점에 평균 2.1점으로 가장 낮았다.

비수도권 지자체는 대부분(97.0%) 이미 인구감소 대응 정책을 추진하고 있지만, 절반(54.6%) 정도는 효과가 ‘보통’이라고 평가했고 ‘효과적’이라는 응답은 38.1%에 그쳤다. 특히 지자체 64.0%는 5년 내 인구감소·지방소멸 위험이 지금보다 더 높아질 것으로 우려했다.

지자체들이 지방소멸 대응 최우선 과제로 지목한 건 ‘기업 유치’(37.5%·복수응답) 였다. ‘주택 보급·거주환경 개선’(19.5%) ‘생활인구 유입 활성화’(12.5%) ‘의료 서비스 강화’(7.5%) 순으로 정책 수요가 높았다. 한경협은 인구감소의 원인과 해법 모두 산업·일자리에 있음을 보여준다고 풀이했다.

한경협이 지방소멸 대응책으로 제안한 ‘3자 연합 모델’에 대해선 지자체 55.0%가 실질적인 도움이 될 거라고 기대했다. 3자 연합은 은퇴를 앞둔 수도권 베이비부머가 비수도권으로 이주해 지역 중소기업으로 재취업할 수 있도록 연계하는 협력 모델이다. 지자체들은 이 방안이 성공하기 위해 ‘귀촌 연계형 일자리 매칭 플랫폼 구축’(25.0%) ‘안정적 주거시설 제공’(20.5%) 등 정책이 필요하다고 봤다.

이상호 한경협 경제산업본부장은 “지역 내 산업기반 확충과 양질의 일자리 창출에 더해 수도권 은퇴 베이비부머의 지역 재취업을 유도한다면 지역경제와 내수 활성화에 의미 있는 전환점이 될 수 있을 것”이라고 말했다.

박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
李 “혹시 반명입니까” 鄭 “친명이고, 친靑 입니다”
“개 썰매 두 대뿐” “돈 더 내라”… 다시 드러난 트럼프의 ‘나토’ 경시
이혜훈은 앉아보지도 못한 ‘이혜훈 청문회’
트럼프가 밀고 시진핑이 당겼다… 대서양 동맹국, ‘중국행’ 잇따라
민간 무인기에 뚫린 방공망… 사실상 탐지 불가
SKT, ‘개인정보 유출’ 과징금 1300억원 취소 소송 제기
“자녀 시신 직접 묻어야” 이란 전국민 집단 트라우마 시달려
李대통령 “억울한 수사·기소·판결한 경찰·검사·판사는 어떤 책임지나”
국민일보 신문구독