‘한화사이언스챌린지 2025’ 수상자들, 독일 연구기관 탐방
한화그룹은 ‘한화사이언스챌린지 2025’ 수상자 10명이 지난 11~18일 해외 탐방 프로그램에 참여해 독일의 연구기관을 방문했다고 19일 밝혔다. 이들은 율리히 연구소를 시작으로 막스플랑크 고분자 연구소, 베를린공과대, 포츠담 천체물리학 연구소 등을 찾아 연구 인프라를 둘러보고 석·박사 과정 학생들과 면담 시간을 가졌다. 한화사이언스챌린지는 김승연 한화그룹 회장이 2011년 “젊은 노벨상 수상자를 양성하자”고 제안하면서 시작된 고등학생 대상 과학경진대회다. 지난 14년간 약 1만8000명의 학생들이 참여했다. 지난해 대회에서는 성주여고의 ‘춤추는 소나무’팀이 소나무 재선충 유인 트랩의 문제점 및 한계점을 보완한 고효율 유인 트랩 연구로 대상을 받았다. 올해 대회는 3월부터 홈페이지에서 서류 접수가 시작된다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
