한옥 콘텐츠도 K열풍에 싣는다… 정부가 산업화 추진
도시건축디자인 혁신 착수
건축 설계·시공 인재 양성
K콘텐츠 열풍에 한옥 인기가 커지면서 정부가 한옥 산업화에 나섰다. 한옥 명소를 방문하고, 고택이나 빈집을 활용한 카페·숙소 등 한국 고유 공간문화 체험에 대한 내·외국인 수요도 높아지면서다.
국토교통부는 한옥 건축 활성화 방안을 모색하기 위해 전문가·관계기관과 함께 한옥 건축 활성화 정책 방향을 모색하고 도시건축디자인 혁신에 착수한다고 19일 밝혔다.
한옥 대중화를 이끌기 위해 한옥 건축사 등 전문 인력을 정부 지원으로 육성하기로 했다. 현재 대학 건축학과에서는 주로 서양 현대건축 위주의 수업이 진행되고 있는 실정이다. 국토부는 다음 달쯤 국비 3억원을 투입해 한옥 건축 설계, 한옥 건축 시공관리자 전문 인재 양성 과정 운영기관 공모 계획을 세울 예정이다.
한옥 현대화를 추진하기 위해 한옥 통계 현실화와 한옥 등록제 확산 방안을 검토한다. 현재는 한옥을 따로 분류한 통계가 없어 현황을 알기 어려웠다. 기둥, 지붕 등 한옥의 주요 부품을 공장에서 미리 규격화해 만든 뒤 현장에서 조립하는 ‘모듈화 한옥’ 연구도 진행한다. 자재 표준화를 통해 비싼 건축비와 엄격한 건축 기준 등도 개선한다. 중장기적으로는 ‘한옥 건축 산학연 협력 단지(클러스터)’도 추진하기로 했다.
