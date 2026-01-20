산불 발생 시 30분 내 헬기 도착… 인력·장비도 강화
산림청, 산불방지 종합대책 발표
다목적 산불진화차량 76대 도입
산불 발생 지역 최단거리에 있는 산불 진화 헬기가 화재 발생 30분 내 현장에 도착할 수 있게 된다. 대형화·장기화한 산불에 대응하기 위해 진화 인력과 장비도 강화된다.
김인호 산림청장은 19일 정부대전청사에서 이 같은 내용의 2026년 전국 산불방지 종합대책을 발표했다. 이에 따라 정예 인력인 공중진화대는 104명에서 200명으로, 산불재난특수진화대는 435명에서 555명으로 증원된다. 기존 산불진화차량 대비 담수량·기동성이 대폭 향상된 다목적 산불진화차량 76대가 새롭게 도입된다.
산불헬기의 경우 ‘헬기 골든타임제도’를 통합해 산불 발생 지역 최단거리에 있는 헬기가 30분 내 현장에 도착할 수 있도록 조정한다. 50㎞ 이내 모든 헬기를 투입하는 등 신속하게 대응한다는 방침이다.
또 담수량 1만ℓ 용량의 대형헬기 1대를 신규 도입한다. 봄철 산불조심기간에는 2만ℓ 용량의 중형헬기 5대를 해외에서 빌려 활용한다. 범부처 헬기 동원 규모도 기존 216대에서 315대로 늘어난다.
산불에 체계적으로 대응하기 위한 조직과 기구도 신설된다. 동해안·남부권 국가산불방지센터 2곳을 경북 울진과 경남 함양에 각각 설치한다. 산불 대응 단계는 기존 4단계에서 3단계로 개편된다. 김 청장은 “산불은 모두가 노력하면 막을 수 있는 재난인 만큼 예방 활동에 총력을 기울이겠다”고 말했다.
2016년부터 지난해까지 산불 발생 건수는 연평균 529건이었다. 피해 면적은 1만4470㏊였다. 지난해에는 평년보다 적은 459건이 발생했지만 영남 산불의 영향으로 무려 10만4191㏊에 달하는 면적이 피해를 입었다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사