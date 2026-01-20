이현재 하남시장 “일하며 즐기는 교통·산업·문화 도시 조성”
지하철 5철 연계 등 교통 대책 추진
“교육·의료 시설 확충, 삶의 질 향상”
이현재(사진) 하남시장이 19일 “교통 문제 해결을 출발점으로 도시 구조 전반을 재편하는 것이 하남시의 중장기 과제”라며 “도시 기능이 유기적으로 연결되는 기반을 차분히 만들어가고 있다”고 밝혔다.
이 시장은 하남시청 집무실에서 진행된 국민일보 인터뷰에서 경기 하남시가 광역교통망 확충을 축으로 산업·의료·교육·문화 인프라를 단계적으로 구축하고 있다면서 이같이 말했다.
시는 우선 이른바 ‘지하철 5철’로 불리는 철도망 구축에 행정력을 집중하고 있다. 위례신사선은 예비타당성 평가 절차를 앞두고 있다. 하남 연장이 광역교통시행계획에 반영될 수 있도록 관계 부처와의 협의도 진행 중이다. 이 시장은 “서울 접근성을 높이는 동시에 권역 간 연결성을 강화하는 데 초점을 두고 있다”고 말했다.
시는 원도심, 미사, 위례, 감일, 교산 등 5대 권역이 개별적으로 형성된 한계를 보완하기 위해 동서·남북 간선도로 신설과 확장, 권역 간 연계 교통망 구축을 추진 중이다. 학생 전용 통학버스와 공공시설을 잇는 순환버스 도입도 검토 중이다.
도시 기능 확장도 이어지고 있다. 하남시 첫 종합병원인 연세하남병원은 2027년 준공을 목표로 건립을 추진 중이다. 민간에서 제안한 5성급 호텔과 컨벤션 시설 확충안도 검토가 이뤄지고 있다. 장기간 답보 상태였던 캠프콜번 개발은 사업 구조가 정비되며 올해 우선협상대상자 선정 등이 진행될 예정이다.
교산지구 내 인공지능(AI) 클러스터 조성과 K-컬처 복합 콤플렉스(K-스타월드) 건립도 추진되고 있다. 이 시장은 “첨단산업과 문화 콘텐츠가 결합된 공간을 통해 자족 기능을 강화하는 것이 목표”라고 말했다.
교육 분야에서는 하남교육지원청 신설이 추진되고 있다. 미사호수공원은 음악분수 교체와 워터스크린 설치를 통해 재정비가 추진되는 등 생활 문화와 복지 인프라도 확충될 예정이다. 이 시장은 “하남은 주거 기능에 머무르지 않고 일하고 즐기며 생활할 수 있는 도시로 전환하는 과정에 있다”고 말했다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사