¼­¿ï´ëº´¿øÀÌ ¸¸µç ¡®ÅäÁ¾ Ä«Æ¼¡¯ ¼¼ºê¶õ½º ¹éÇ÷º´ È¯¾Æ »ì·È´Ù

¼¿ï´ëº´¿øÀÌ ÀÚÃ¼ »ý»êÇÑ ¡®Ä«Æ¼(CAR-T)¡¯ Ä¡·áÁ¦·Î ¼¼ºê¶õ½ºº´¿ø¿¡¼ Ä¡·á¹Þ´ø ¾ÆÈ© »ìÀÇ ´Ù¿îÁõÈÄ±º ¹éÇ÷º´ ¾ÆÀÌ¸¦ »ì¸° »ç·Ê°¡ Ã³À½À¸·Î ³ª¿Ô´Ù. °ø°øÀÇ·á ±â¹ÝÀÇ ¡®ÅäÁ¾ Ä«Æ¼¡¯¸¦ È°¿ëÇØ ¿©·¯ ±â°üÀÇ ³Ä¡¼º ¼Ò¾Æ¡¤Ã»¼Ò³â ¹éÇ÷º´ È¯ÀÚ Ä¡·á¿¡ Ã¹¹ßÀ» ³»µðµò °ÍÀÌ¾î¼ ÀÇ·á°è ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ÇâÈÄ ´Ù±â°ü Àû¿ëÀÌ º»°ÝÈÇÏ¸é ±âÁ¸ »ó¾÷¿ë Ä«Æ¼ Ä¡·áÁ¦ÀÇ °Ç°º¸Çè Á¦ÇÑÀ¸·Î »ç°¢ Áö´ë¿¡ ÀÖ´ø È¯¾Æµé¿¡°Ô ´õ ¸¹Àº Ä¡·á ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.
Ä«Æ¼ Ä¡·á´Â È¯ÀÚ ¸öÀÇ ¡®¸é¿ª T¼¼Æ÷¡¯¸¦ »Ì¾Æ ¾Ï¼¼Æ÷¸¸ °ø°ÝÇÏ°Ô À¯ÀüÀÚ Á¶ÀÛÀ» ÇÑ µÚ È¯ÀÚ¿¡°Ô ´Ù½Ã ÁÖÀÔÇÏ´Â 1ÀÎ ¸ÂÃãÇü Ä¡·á¹ýÀÌ´Ù. Ç×¾ÏÄ¡·á°¡ ´õ ÀÌ»ó µèÁö ¾Ê°Å³ª Àç¹ßÇÑ °íÀ§Çè Ç÷¾×¾Ï È¯ÀÚÀÇ »ýÁ¸À²À» ±âÁ¸ 10~30%¿¡¼ ¾à 60%±îÁö ¹è ÀÌ»ó ²ø¾î¿Ã·Á »õ·Î¿î Ä¡·á ¿É¼ÇÀ¸·Î ¶°¿À¸£°í ÀÖ´Ù.
´Ù¿îÁõÈÄ±º¿¡ ¹éÇ÷º´±îÁö °É¸° ¾ÆÀÌ
19ÀÏ ¼¿ï´ëº´¿ø°ú ÀÌ°ÇÈñ¼Ò¾Æ¾Ï¡¤Èñ±ÍÁúÈ¯Áö¿ø»ç¾÷´Ü¿¡ µû¸£¸é °æ±âµµ ÆÄÁÖ¿¡ »ç´Â ½ÅÀÌÇö(9)±ºÀº Áö³ÇØ 1¿ù ±Þ¼º¸²ÇÁ¸ð±¸¼º¹éÇ÷º´(ALL) Áø´ÜÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ´Ù¿îÁõÈÄ±ºÀ» ¾Î´Â ½Å±ºÀº ÅÂ¾î³ªÀÚ¸¶ÀÚ ½ÉÀå ¼ö¼úÀ» ¹Þ´Â µî ¿©·¯ °íºñ¸¦ ³Ñ°å°í ÃÊµîÇÐ±³¿¡ °¥ ³ªÀÌÁö¸¸ Æ¯¼ö ¾î¸°ÀÌÁý¿¡ ´Ù´Ï´ø »óÈ²ÀÌ¾ú´Ù. Àå¾Ö Ä¡·á¸¦ À§ÇØ ´Ù´Ï´ø ¼¼ºê¶õ½ºº´¿ø¿¡¼ ÇÇ°Ë»ç ¼öÄ¡°¡ ÀÌ»óÇÏ´Ù¸ç Á¤¹Ð°Ë»ç¸¦ ÀÇ·ÚÇß°í ALL·Î È®ÁøµÆ´Ù. °ð¹Ù·Î Ç¥ÁØ Ç×¾ÏÄ¡·á¿¡ µé¾î°¬´Ù. ¿©·¯ Â÷·Ê Ç×¾ÏÄ¡·á¸¦ ½ÃµµÇßÀ¸³ª °ñ¼ö°Ë»ç¿¡¼ ¹éÇ÷º´ÀÌ ¹Ì¼¼ÇÏ°Ô ³²¾ÆÀÖ´Â »óÅÂ·Î ³ª¿Ô´Ù.
ÀÌÃ³·³ Ç×¾ÏÄ¡·á¿¡ °è¼Ó ¹ÝÀÀ ¾Ê°í Àç¹ßÇÑ °æ¿ì ÀÏ¹ÝÀûÀ¸·Î ³²Àº ¼±ÅÃÁö´Â Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ÀÌ½ÄÀÌ´Ù. Å¸ÀÎÀÇ °Ç°ÇÑ Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷¸¦ ¿Å°Ü ½É´Â Ä¡·á¹ýÀÎµ¥, ÀÌ½Ä Àü °í¿ë·® Ç×¾ÏÁ¦³ª Àü½Å ¹æ»ç¼± Ä¡·á¸¦ ¹Þ¾Æ¾ß ÇØ¼ ¾ÆÀÌ¿¡°Õ °íÅë½º·¯¿î °úÁ¤ÀÏ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù. ¶Ç ¹Ì¼¼ ÀÜÁ¸ ¹éÇ÷º´ ¾ç¼º »óÅÂ¿¡¼ ÀÌ½ÄÇÏ¸é Àç¹ß À§ÇèÀÌ ³ô°í Ä¡·á ÀÚÃ¼ÀÇ µ¶¼ºÀ¸·Î ºÒÀÓÀÌ³ª Æó±â´É ÀúÇÏ, ¹ß´ÞÀå¾Ö °°Àº ½É°¢ÇÑ ÇÕº´ÁõÀÌ ÃÊ·¡µÉ ¼ö ÀÖ´Ù. ¼¼ºê¶õ½ºº´¿ø ¼Ò¾ÆÃ»¼Ò³â°ú ÇÑ½Â¹Î ±³¼ö´Â ¡°´õ±¸³ª ÀÌÇöÀÌ´Â ´Ù¿îÁõÈÄ±ºÀ» ±âÀúÁúÈ¯À¸·Î °®°í ÀÖ¾î Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ÀÌ½Ä ½Ã ÇÕº´Áõ À§ÇèÀÌ ³ô¾Ò´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù. ÇÕº´ÁõÀ¸·Î ÀÎÇØ Á¶±â »ç¸ÁÀÇ °¡´É¼ºµµ ¹èÁ¦ÇÒ ¼ö ¾ø¾ú´Ù´Â °Ô ÀÇ·áÁø ¼³¸íÀÌ´Ù.
ÀÌ·± ³°¨ÇÑ »óÈ²¿¡¼ »õ·Î¿î Èñ¸ÁÀÇ ¼Õ±æÀÌ ´Ù°¡¿Ô´Ù. ¼¿ï´ëº´¿øÀÌ ÀÓ»ó¿¬±¸ ÇüÅÂ·Î ÁøÇàÇØ ¿Â ¡®±¹»ê Ä«Æ¼ Ä¡·á¡¯¸¦ Á¢ÇÒ ±âÈ¸°¡ »ý±ä °Í. ¼¿ï´ëº´¿øÀº º´¿ø ³»¿¡¼ Á÷Á¢ Ä«Æ¼¸¦ »ý»êÇØ Ä¡·á ½Ã°£À» ´ÜÃàÇÏ°í ºñ¿ëÀ» Àý°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ½Ã½ºÅÛÀ» ±¹³» ÃÖÃÊ·Î ±¸Ãà, 2022³â 4¿ùºÎÅÍ È¯ÀÚ Ä¡·á¿¡ Àû¿ëÇØ ¿Ô´Ù.
ÇöÀç ¼Ò¾Æ¡¤Ã»¼Ò³â ±Þ¼º ¹éÇ÷º´¿¡ µµÀÔµÈ À¯ÀÏÇÑ Ä«Æ¼ Ä¡·áÁ¦´Â ¿Ü±¹°è Á¦Ç° ¡®Å´¸®¾Æ¡¯»ÓÀÌ´Ù. ´Ù¸¸ Å´¸®¾Æ Ä¡·á¸¦ ¹ÞÀ¸·Á¸é È¯ÀÚ ÃßÃâ T¼¼Æ÷¸¦ ÇØ¿Ü·Î º¸³»¼ Ä«Æ¼ Ä¡·áÁ¦·Î Á¦Á¶ ÈÄ ³Ãµ¿ »óÅÂ·Î ´Ù½Ã ±¹³»·Î ¿î¼ÛÇØ ¿Í¾ß ÇÑ´Ù. T¼¼Æ÷ ÀçÃëºÎÅÍ ÅõÀÔ±îÁö 4~6ÁÖ°¡ °É¸®°í ºñ¿ëµµ ¸¹ÀÌ µç´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¼¿ï´ë ÀÚÃ¼ »ý»ê Ä«Æ¼¸¦ È°¿ëÇÏ¸é T¼¼Æ÷ Ã¤Ãë¡æÄ«Æ¼ Á¦Á¶¡æÅõ¿©±îÁö ´ë·« 2ÁÖ¸é µÈ´Ù.
º¶û ³¡¿¡¼ ´Ù°¡¿Â Èñ¸ÁÀÇ ¼Õ±æ
±×°£ Ä«Æ¼ Ä¡·á ÀÓ»ó¿¬±¸¿¡ °øµ¿ Âü¿©ÇØ ¿Â ¼¼ºê¶õ½ºº´¿ø ÀÇ·áÁøÀº ¼¿ï´ëº´¿ø¿¡ ½Å±ºÀÇ Ä¡·á¸¦ Á¦¾ÈÇß°í ¹Þ¾Æµé¿©Á³´Ù. ¼¿ï´ëº´¿øÀº º¸´Ù ¸¹Àº È¯¾ÆÀÇ Ä«Æ¼ Ä¡·á¸¦ À§ÇØ Áö³ÇØ 3¿ù Á¤ºÎ¿¡¼ ´Ù±â°ü È®´ë ½ÂÀÎÀ» ¹ÞÀº »óÅÂ¿´´Ù. Áö³ÇØ 9¿ù 3ÀÏ ¼¿ï´ëº´¿ø¿¡¼ ½Å±ºÀÇ T¼¼Æ÷ Ã¤Ãë¿¡ ÀÌ¾î Ä«Æ¼ Á¦ÀÛÀÌ ÀÌ·ïÁ³°í 2ÁÖ¸¸ÀÎ 17ÀÏ ¼¼ºê¶õ½ºº´¿ø¿¡¼ Åõ¿©µÆ´Ù. ÀÌÈÄ 10¿ù°ú 12¿ù °ñ¼ö°Ë»ç¿¡¼ ¹Ì¼¼ ÀÜÁ¸ ¹éÇ÷º´ÀÌ °ËÃâµÇÁö ¾ÊÀ½ÀÌ È®ÀÎµÆ´Ù. ½Å±ºÀº ÇöÀç±îÁö Áß´ë ÇÕº´Áõ ¾øÀÌ ÁÁÀº ÄÁµð¼ÇÀ» À¯Áö ÁßÀÌ´Ù.
´õ±¸³ª ½Å±ºÀº °í(Íº) ÀÌ°ÇÈñ »ï¼º È¸ÀåÀÇ À¯Áö·Î Á¶¼ºµÈ ¡®¼Ò¾Æ¾Ï¡¤Èñ±ÍÁúÈ¯Áö¿ø»ç¾÷¡¯ÀÇ ±âºÎ±ÝÀ¸·Î ¹«»ó Ä¡·áÀÇ Çà¿îÀ» ´©¸®°Ô µÆ´Ù. ½Å±º ¾ö¸¶ ±èÁö¿µ¾¾´Â ¡°±×°£ Ç×¾Ï Ä¡·á¿¡¸¸ 2000¸¸¿ø °¡±îÀÌ µé¾î ºÎ´ãÀÌ ÄÇ´Âµ¥, ¾ÆÀÌ°¡ Áö¿ø ´ë»óÀÌ¶ó´Â ¾ê±â¸¦ µè°í ³Ê¹« ±â»¼´Ù. ´Ù¿îÁõÈÄ±º ¾ÆÀÌ°¡ Ä«Æ¼ Ä¡·á¸¦ ¹Þ°í ¹éÇ÷º´À» ÀÌ°Ü³½ ÁÁÀº ¼±·Ê·Î ´Ù¸¥ Àå¾Ö¾Æµé¿¡°Ô Èñ¸ÁÀÌ µÆÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù¡±¸ç ¿ôÀ½À» µÇÃ£¾Ò´Ù. ÇÑ½Â¹Î ±³¼ö´Â ¡°Àå±âÀû ¿¹ÈÄ´Â ÁöÄÑºÁ¾ß ÇÑ´Ù. ÇöÀçÀÇ Ä¡·á ¹ÝÀÀÀ» À¯ÁöÇÒ °æ¿ì ¿ÏÄ¡µµ ±â´ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó°í Á¶½É½º·´°Ô ¿¹ÃøÇß´Ù.
ÃÖÀ¯³ª ¼¿ï´ëº´¿ø ÀÌ°ÇÈñ¼Ò¾Æ¾Ï¡¤Èñ±ÍÁúÈ¯Áö¿ø»ç¾÷´Ü ¾Ï»ç¾÷ºÎ ¿¬±¸ ±³¼ö´Â ¡°Áö±Ý±îÁö ¼¼ºê¶õ½ºº´¿ø È¯¾Æ¸¦ Æ÷ÇÔÇØ ÃÑ 16¸í¿¡°Ô ÀÚÃ¼ »ý»ê Ä«Æ¼¸¦ Åõ¿©Çß°í ±× Áß 1¸íÀ» Á¦¿ÜÇÏ°í´Â Àç¹ß ¾øÀÌ °Ç°ÇÏ°Ô Áö³»°í ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ÃÖ ±³¼ö´Â ¡°ÇöÀç »ï¼º¼¿ï, ¼¿ï¾Æ»ê, ¼¿ï¼º¸ðº´¿ø¿¡¼µµ ÇÊ¿äÇÑ ÀýÂ÷°¡ ÁøÇà ÁßÀ¸·Î ÁØºñ°¡ ³¡³ª´Â ´ë·Î È¯ÀÚ Åõ¿©°¡ °¡´ÉÇØÁú °ÍÀÌ¸ç ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ´Ù±â°ü Çù·Â Ä¡·á Ã¼°è°¡ º»°Ý °¡µ¿µÉ Àü¸Á¡±ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù. »ç¾÷´ÜÀÇ ¾Ï»ç¾÷ºÎ Ã¥ÀÓÀÚÀÎ °ÇüÁø ¼Ò¾ÆÃ»¼Ò³â°ú ±³¼ö´Â ¡°°ø°øÀÇ·á ±â°üÀÌ »ý»êÇÑ Ä«Æ¼¸¦ Áö¿ª°ú ±â°ü¿¡ »ó°ü¾øÀÌ µ¿ÀÏÇÏ°Ô Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á¡Àº È¯ÀÚ Á¢±Ù¼º Çâ»ó¿¡ ¸Å¿ì Áß¿äÇÏ´Ù¡±¸é¼ ¡°Æ¯È÷ »çÈ¸Àû ±âºÎ±ÝÀ» ÅëÇØ »ó¾÷Àû Ä«Æ¼ Ä¡·áÁ¦ÀÇ ±Þ¿© »ç°¢Áö´ë È¯ÀÚµé¿¡°Ô »õ·Î¿î ¤ÔÄ¡·á ±âÈ¸¸¦ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Á¦°øÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÈ °Í¿¡ ÀÇ¹Ì°¡ Å©´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù. ÇöÀçÀÇ Å´¸®¾Æ Ä¡·áÁ¦´Â 2¹øÀÇ Ç×¾ÏÄ¡·á¿¡ ºÒÀÀÇÏ°Å³ª Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ÀÌ½Ä ÈÄ Àç¹ßÇÑ °æ¿ì¿¡¸¸ º¸ÇèÀÌ Àû¿ëµÈ´Ù. ¹Ý¸é ÅäÁ¾ Ä«Æ¼ Ä¡·áÁ¦´Â Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ÀÌ½ÄÀ» ¹Þ±â Èûµç È¯¾Æ µî º¸´Ù Ä¡·áÀÇ ¾Õ´Ü°èºÎÅÍ Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀÌ ÀåÁ¡À¸·Î ²ÅÈù´Ù.
¹ÎÅÂ¿ø ÀÇÇÐÀü¹®±âÀÚ twmin@kmib.co.kr
