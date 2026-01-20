“외국 것 가져다 쓰기보다 독자 AI 모델 확보 필요”
[And 건강] 전환점 선 ‘보건의료 AI’
국가AI전략위원회 기본의료TF팀장 서준범 서울아산병원 영상의학과 교수
인공지능(AI)이 사회 전반에 화두다. AI는 의료와 헬스케어·바이오 분야에도 지대한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 대형병원 중심으로 AI 의료기기 사용이 지속적으로 증가 추세이며 자체 개발 진료기록 요약 AI, 음성인식 AI, 진료가이드라인 검색 AI 등의 이용이 본격화할 것으로 보인다. 환자나 일반 국민들의 초기 질병 상담에서도 챗GPT 등 생성형 AI 활용이 늘고 있다. 다만 아직 그 정확도나 안전성은 완벽하지 못하다. 최근엔 ‘챗GPT 헬스’가 출시되는 등 의료에 특화된 생성형 AI의 도입과 산업화도 근접해 있다.
국가AI전략위원회 기본의료 TF팀장을 맡고 있는 서준범 서울아산병원 영상의학과 교수는 최근 국민일보와 인터뷰에서 “올해는 특히 의료와 헬스케어 분야 AI가 주목받을 가능성이 크다. 바이오에선 신약 개발에 AI 기술 활용이 더욱 증대될 것으로 보인다”고 전망했다. 서 교수는 앞으로 보건의료 시스템을 바꿀 AI 기술은 소위 ‘파운데이션 모델’에 기반한 생성형 AI가 될 것이라고 내다봤다. 이는 대규모 데이터와 컴퓨팅 자원으로 학습된, 다양한 작업에 범용적으로 활용할 수 있는 초거대 AI 모델을 말한다. 그는 다만 “외국의 것을 그대로 가져다 쓸 것인지는 매우 진지하게 고민해 봐야 한다”고 말했다. 서 교수는 “보건의료 분야는 그 사회의 문화, 경제·인종적 특성 등을 반영한다는 점에서 한국적 상황에 기반한 독자적인 AI 모델 확보가 필요하다”며 “이는 국가적인 건강권을 확보하고 보건의료 분야의 독자성을 담보하는 초석이 될 것”이라고 강조했다. 다음은 일문일답.
-의료 AI는 어디까지를 말하나.
“의료 AI의 정확한 정의나 영역은 존재하지 않지만, 현재 의료계에서 통용되는 용어다. AI 기술이 질병을 다루는 전통적인 의료 영역뿐 아니라 건강관리 및 예방, 웰니스를 넘나들고 향후 고령화에 따른 복지·돌봄 영역까지 확대된다는 점을 고려할 때 ‘보건의료 AI’라는 확장된 개념을 쓰는 게 더 맞다고 본다. 의료진 등 보건의료 종사자, 환자, 건강인 등 모두에게 활용될 수 있는 다양한 AI 기술을 포함한다.”
-그간 기술적 진보는 어떠했나.
“국내에선 ‘알파고 충격’이 있었던 2016년을 현대 AI 발전의 시작이라고 생각할 수 있으나 2000년 초부터 조금씩 변화가 있었다. 의료 분야에선 2013년쯤부터 영상의학 영역에서 다양한 연구개발이 시작됐다. 2016년 정부에서 대형 국책연구사업들을 내놓으며 규모가 증대됐다. 초기에는 촬영 영상에서 이상 소견을 찾아주는 형태로 특정 전문가 영역을 보조하는 AI 기술들 중심으로 발전이 이뤄졌다. 이후 심정지, 부정맥, 패혈증, 사망 등을 예측하는 기술들 역시 활발히 연구돼 일부가 현장에 도입됐다. 수년 전 등장한 파운데이션 모델은 이전과는 전혀 다른 차원의 기술 발전을 보여주고 있다. 특정 영역의 효율을 높이는 정도를 넘어 환자 관리부터 질병, 신약 연구까지 의료 전 영역에 영향을 주며 진화하고 있다.”
-최근 ‘에이전트 AI’ 개념도 등장했는데.
“파운데이션 모델의 발전으로 전문적 의료 지식을 가진 AI가 대화형 서비스를 제공할 수 있게 된 것은 놀라운 발전이다. 이는 의료진의 지식을 증대하고 효율을 높이는 데도 도움이 되지만 환자나 일반인의 경우 자신의 언어로 의학 지식에 보다 쉽게 접근할 수 있도록 한다. 이런 측면에서 의사와 환자 간 지적 불균형에 의한 일방적 서비스가 쌍방향으로 진화할 가능성을 열어준다. 최근 등장한 ‘에이전트 AI’는 스스로 목표를 설정 및 계획하고 복잡한 작업을 자율적으로 수행하는 지능형 소프트웨어 시스템을 말한다. 보다 독립성을 가진 AI라 할 수 있다. 하지만 최소한 의료 분야에선 에이전트 AI가 너무 쉽게 언급되고 있는 게 아닌가 생각된다. 실제 환자 진료에 이렇게 독립적 지능을 사용하는 것이 안전하고 도덕적이냐 하는 문제가 제기된다. 현재 수준의 AI도 의료 사고 시 책임 소재 문제 등이 명확히 정리돼 있지 않은데, 더 진보한 에이전트 AI의 활용에는 법 제도가 준비돼 있지 않다. 학술적으로 논의될 순 있으나 실제 사용은 다른 영역보다 조금 지연될 것이고 그게 더 안전하다.”
-AI 발전이 보건의료 환경을 어떻게 바꿀까.
“AI 전환은 기존 시스템과 경쟁, 갈등하면서 진행될 것으로 본다. 첫째, 의료 생산이나 효율성을 증대하는 영상진단 보조, 음성인식, 자동기록, 데이터모니터링 기반 환자 관리 등은 지속적으로 발전할 것이다. 둘째, 신약 개발이나 의학 연구, 의료진의 의사결정 보조, 전문가용 대화형 엔진, 예측 기반 기술 등 의학 수준을 실질적으로 높이는 기술들도 계속 발전할 것이다. 셋째, 대화형 기술의 발전은 의료의 접근성을 새로운 단계로 바꿀 것이다. 이는 원격의료 등 다른 기술들과 결합도 할 것이다. 예를 들어 집 앞 의원의 의사들이 경증질환자에게 AI의 도움으로 대학병원 의사들과 동일하거나 더 나은 서비스를 제공하고 일상적인 건강관리까지 제공해 준다면 굳이 불안해서 서울로 가거나 소위 ‘닥터쇼핑’ 하는 일은 줄어들 것이다. 또한, 일반인의 의료 지식수준도 훨씬 높아질 것으로 예상된다. 이런 변화들은 ‘건강관리-질병 예방-조기 진단 및 치료-치료 후 관리-노후 관리’에 이르는 전 영역을 하나로 묶는 새로운 시스템을 요구하게 될 것으로 예상된다.”
-AI 시대 극복해야 할 문제나 개선점이 있다면.
“대부분 현대 AI 기술들이 데이터 의존성, 설명 가능성 등의 약점을 갖고 있는 것은 잘 알려져 있다. 특히 의료 분야는 환자 생명을 다룬다는 점에서 더 강한 규제를 기반으로 관리된다. 다만 이는 기술 발전을 저해하기도 한다. AI는 자율성을 최종 목적으로 하는 경우가 많은데, AI 기반의 판단으로 의료사고 발생 시 책임 소재에 대해 아직 명확히 정리돼 있지 않다. 현재 거의 모든 AI 기술은 최종 판단을 이를 사용하는 의료진에게 미루고 법적 책임을 지게 하고 있다. 이는 세계적인 추세다. AI가 어느 수준까지 자율성을 보장받고 의료 영역을 대치하게 될 것인지는 단지 기술만이 아니라 사회적 수용성, 문화적 변화, 새로운 법제도 도입과 연관된 문제라고 본다. 아울러 국내 AI 기술 개발에는 대량 데이터의 활용과 보상, 다기관 데이터 활용을 위한 표준화, 개인정보 활용의 보안 및 동의 문제 등 다양한 해결 과제들이 있다. 특히 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원 등 공공 데이터와 민간 병원의 진료 데이터, 의료 소비자가 일상에서 만들어내는 다양한 건강 데이터의 연계를 위한 다양한 이슈들이 정리될 필요가 있다.”
-상용 생성형 AI가 악의적 공격에 취약하다거나 사실과 허구를 잘 구분하지 못한다는 연구가 잇따라 나오고 있다.
“생성형, 대화형 AI 기술이 악의적 공격에 취약하고 오류를 발생할 수 있다는 것은 잘 알려진 사실이고 의료 분야도 예외는 아니다. 최근 이런 문제를 극복하기 위한 다양한 기술들도 도입되고 있다. 또 소위 ‘레드팀 챌린지’라는 기술의 안전성을 테스트하는 프레임도 소개되고 있다. 최소한 현 단계에선 상용 중인 일반 생성형 AI의 대답을 믿는 것은 매우 위험할 수 있다. 그래서 전문가들이 검증한 보건의료 전용 AI가 필요하고 이런 기술이 곧 나올 것으로 생각된다.”
-일론 머스크가 “3년 내 휴머노이드 로봇이 외과 수술을 대체할 것”이라 했는데, AI가 의사 직업을 위협할 것으로 보나.
“너무 단선적 생각이다. 의사의 역할은 환자 치료도 있지만 의료 시스템 관리, 환자와 라포(관계) 형성 등 다양하다. 기술 발전이 이 모든 역할을 대체할 것이란 건 잘못된 생각이다. AI의 진화로 인해 의사의 역할 재정의가 있을 순 있지만 정체성까지 대신하는 것은 아니다. 의사를 포함한 의료진의 역할은 AI와의 협업을 전제로 재정의될 것이고 경쟁, 대치되는 것은 아닐 것이다. 향후 고령화와 늘어나는 의료 지식, 새로운 의료 서비스 등을 고려하면 보건의료 분야의 요구는 계속 증대될 것이고 AI의 도움 없이는 이런 요구를 수용하는 것 자체가 불가능한 상황이 올 수 있다.”
서 교수는 “최근 국가적으로 AI 대전환에 대한 관심이 뜨거운데, 보건의료 분야 역시 매우 중요한 전환점에 서 있다”고 진단했다. 그러면서 “현재 국내적으로 문제 되고 있는 지역·필수·공공·응급의료의 위기에 대처하기 위해선 AI 기술의 개발 역시 중요한 만큼 이에 대한 공공·민간 의료, 산업, 의료 소비자 모두의 관심과 지지가 필요하다”고 재차 강조했다.
■ 서준범 교수는…
서준범 교수는 서울대 의대를 졸업하고 석·박사를 취득했다. 2001년부터 서울아산병원 영상의학과 교수로 재직 중이다. 2018년 국내 최초로 의료인, 공학자, 스타트업계 등이 참여한 융합 학회인 대한의료인공지능학회를 설립해 초대 회장을 맡았다. 석학 단체인 대한민국의학한림원이 지난해 6월 출범시킨 디지털전환특별위원회 위원장직도 수행 중이다. 위원회는 AI를 포함한 정밀의료, 원격의료, 모바일헬스, 디지털 치료 등 보건의료를 개혁할 디지털 기술과 법·제도적 개선 사항을 담은 정책 보고서를 조만간 발간할 예정이다.서 교수는 또 지난해 9월 출범한 국가AI전략위원회(위원장 대통령)의 기본의료 태스크포스(TF) 팀장을 맡아 지난해 말 발표된 98개 국가AI행동계획 중 보건의료 분야 모델 수립에 참여하고 있다. 아울러 국무총리 산하 의료혁신위원회 위원으로도 활동하고 있다.
글·사진=민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
