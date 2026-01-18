시사 전체기사 [포토] 겨울 바다에 풍덩 입력:2026-01-18 21:38 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 '해운대 북극곰 축제' 참가자들이 18일 부산 해운대해수욕장 겨울 바다에 뛰어들고 있다. 해운대 북극곰 축제는 올해로 39회째를 맞은 행사다. 동행 수영, 입수식, 축하공연 등이 진행됐다. 뉴시스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 한동훈 “당 이끌던 정치인으로서 송구”…당게 공식 사과 2 국힘 장동혁 ‘쌍특검’ 단식 사흘째…“대표가 목숨 걸고 단식” 3 “뼛속도 이재명” 배우 이원종, 한국콘텐츠진흥원장 물망 4 이 대통령 “찾아서 포상하라”…특별포상 1호 주인공은? 5 “北무인기 내가 보냈다”…알고 보니 尹대통령실 근무 해당분야별 기사 더보기 1 ‘서학개미’ 안 돌아오자 ‘국장 3배 레버리지 ETF’ 검토…투기 조장 비판도 2 홍라희, 삼성전자 주식 1500만주 처분…2조원 규모 3 반도체 호황에 성과급 파티…삼성 반도체 ‘연봉 47%’, SK하닉 ‘1.4억’ 4 단돈 2억원으로 건물 296억원어치 사들인 전세 사기 일당 5 ‘토허제’ 약발 안 통했나…서울 아파트값 오름세 해당분야별 기사 더보기 1 어두운 방 휴대폰, 망막이 탄다…“빛 9배 쏟아져” 2 원주서 ‘엄마 지인’ 살해한 20대…범행 동기 ‘미궁’ 3 [작은영웅] 야근한 딸을 위해 출근길 아빠가 은밀하게 들른 곳 (영상) 4 탤런트 출신 셰프 정신우, 12년 암투병 끝 사망 5 ‘젊어 보이려 애쓰는 사람’…BBC가 정의한 한국 영포티 해당분야별 기사 더보기 1 하버드도 밀렸다…논문으로 본 대학 1위 차지한 ‘이 나라’ 2 세계 1위 유튜버 “햄버거 살 돈도 없어”…‘가난한 억만장자’ 논란 3 이란 2차 관세, 그린란드 관세…대법원 판결 앞두고 폭주하는 트럼프 관세 4 ‘친구 아내와 불륜’…프레디 머큐리 숨겨진 딸, 투병 중 사망 5 “내 모습, AI로 합성 하지마” 할리우드 스타, 본인을 ‘상표 등록’ 해당분야별 기사 더보기 1 마지막 콘서트 투어 임재범 “여러분 덕분에 여기까지 왔다” 2 다시, 멜로가 왔다… ‘아바타’ 밀어낸 ‘만약에 우리’ 비결은 3 국민 거포의 귀환… 지도자로 ‘인생 2막’ 4 ‘흑백요리사’ 시즌3 확정…4인1조 식당 대결 5 20년 만에 영화 복귀 김민종… “중년의 멈춤은 또 다른 시작” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘흑백요리사2’ 셰프들의 요리책 인기 폭발 2 2위는 탄산음료…한국인 당 섭취식품 1위는 ‘이것’ 3 전북 익산의 숨겨진 이색 보물… ‘지하에 뒤집힌 콜로세움’ 성채 같은 풍경 4 ‘케데헌’, 미국 골든글로브 애니메이션상·주제가상 수상 5 [김상연의 K컬처] 50대를 맞는 X세대에게 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 男대학생 5명중 1명 “성욕충족·남 괴롭히려 딥페이크 제작” 탤런트 출신 셰프 정신우, 12년 암투병 끝 사망 원주서 ‘엄마 지인’ 살해한 20대…범행 동기 ‘미궁’ 어두운 방 휴대폰, 망막이 탄다…“빛 9배 쏟아져” ‘젊어 보이려 애쓰는 사람’…BBC가 정의한 한국 영포티 블로킹 현상에 이번 주 내내 냉동고 추위 ‘연이율 5000%’ 받고 불법 추심한 무등록 대부업 일당 징역형 1년 500회 넘는 마라톤…서울시 “오전 7시30분 전 출발하라” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요