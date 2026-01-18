시사 전체기사

[포토] 겨울 바다에 풍덩

입력:2026-01-18 21:38
'해운대 북극곰 축제' 참가자들이 18일 부산 해운대해수욕장 겨울 바다에 뛰어들고 있다. 해운대 북극곰 축제는 올해로 39회째를 맞은 행사다. 동행 수영, 입수식, 축하공연 등이 진행됐다. 뉴시스

