[포토] 우리 고양이를 인형키링으로

입력:2026-01-18 21:04
2026 가낳지모 캣페어가 열리고 있는 서울 강남구 코엑스에 18일 인형 모양의 인형키링이 걸려있다. 가낳지모는 가슴으로 낳아 지갑으로 모셨다는 말을 줄인 것이다.

연합뉴스

