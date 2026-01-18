트럼프 그린란드 야욕, 유럽과 정면 충돌
그린란드 파병 8개국에 추가 관세
마크롱 “유럽인 단합… 주권 지켜낼 것”
유럽의회선 무역협정 보류론 부상
도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크 지원을 위해 최근 그린란드에 군대를 파병한 유럽 8개국에 10%의 관세 폭탄을 선언했다. 유럽 각국은 트럼프 대통령의 관세 위협에 ‘유럽의 주권’까지 언급하며 공동 대응을 예고했다. 트럼프의 힘을 앞세운 일방 외교가 북대서양조약기구(NATO·나토)로 상징되는 ‘대서양 동맹’에 걷잡을 수 없는 균열을 내고 있다.
트럼프 대통령은 17일(현지시간) 트루스소셜에 “2월 1일부터 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스, 독일, 영국, 네덜란드, 핀란드가 미국에 수출하는 모든 상품에 대해 10% 관세가 부과된다. 6월 1일에는 관세가 25%로 인상된다”며 “이 관세는 그린란드의 완전하고 총체적인 매입에 관한 합의가 이뤄질 때까지 부과 및 납부된다”고 적었다. 트럼프는 해당 국가들이 “알 수 없는 목적으로 그린란드를 찾았다”고 지적하면서도 이들 국가와 “즉각 협상할 준비가 돼 있다”고 했다.
유럽 8개국은 최근 트럼프가 군사작전까지 거론하자 덴마크령 그린란드에 군사훈련 목적으로 병력을 파견한 상태다. 트럼프의 엄포는 미국이 그린란드를 병합하는 논의가 끝날 때까지 새로운 관세로 덴마크를 지지하는 유럽 국가를 흔들겠다는 뜻으로 해석된다. 관세를 지렛대로 유럽을 압박해 그린란드 병합을 밀어붙이겠다는 취지다.
트럼프는 “중국과 러시아가 그린란드를 원하고 있고, 덴마크는 이에 대해 아무것도 할 수 없다”며 “미국만이 이 게임에 참여할 수 있고 매우 성공적으로 해낼 수 있다”고 주장했다. 그린란드가 미국의 차세대 미사일 방공망인 ‘골든돔’에 필수적이라고도 강조했다. 힘에 의한 그린란드 병합 의지를 숨기지 않았던 스티븐 밀러 백악관 정책 담당 부비서실장도 이날 폭스뉴스에 “덴마크는 경제 규모도, 군사력도 작은 나라”라며 “그들은 그린란드를 방어할 수 없다”고 말했다.
트럼프의 이번 관세 폭탄은 그동안 유럽연합(EU)과 맺은 무역협상을 완전히 무시한 것이다. 미국은 지난해 EU 및 영국과 각각 체결한 무역협정을 통해 EU에는 15%의 관세를, 영국에는 10%를 부과하기로 했다. 트럼프는 이 같은 합의 이후에도 추가 관세를 부과하겠다는 것으로 해석된다.
트럼프의 엄포 이후 유럽은 일제히 격분했다. 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 엑스에 “관세는 대서양 관계를 훼손하고 위험한 악순환을 초래할 수 있다”며 “유럽은 앞으로도 단결하고 협력하며 주권을 수호하기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 엑스에 “관세 위협을 용납할 수 없고 지금 상황에 맞지도 않는다”며 “이 위협이 확인될 경우 유럽인들은 단합해 조율된 방식으로 대응할 것이다. 유럽의 주권이 지켜지도록 할 것”이라고 적었다.
최근 백악관을 방문해 미국 측과 협상했던 라르스 뢰케 라스무센 덴마크 외무장관은 엑스에 트럼프의 엄포에 대해 “놀랍다”며 “이 문제에 대해 EU 집행위원회와 다른 파트너들과 긴밀히 협의 중”이라고 밝혔다. 나토 사무총장과 덴마크 총리를 지낸 안데르스 포그 라스무센은 파이낸셜타임스(FT)에 “지금은 미국이 모스크바나 베이징의 갱스터들과 매우 흡사한 언어를 쓰는 모습을 보고 있다”고 비판했다.
유럽의회는 오는 26~27일 미국과의 무역협정을 표결에 부칠 계획이었으나 그린란드를 둘러싼 갈등이 커지면서 승인을 보류하자는 주장이 힘을 얻고 있다.
