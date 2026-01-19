‘신발로 시작…’ 급격히 몸 키우는 무신사, 쿠팡 닮아간다

[스토리텔링 경제]

IPO 앞두고 ‘10조 가치’ 입증 사활

비패션 외연 확장… 中·日에도 진출

부동산 공격 투자로 실탄 장전

쿠팡도 상장 전 OTT 론칭 등 몸 키워

고평가 논란 여전… “수익성 관건”



무신사는 2001년 당시 고교 3학년이었던 조만호 대표가 좋아하던 신발 사진을 모아두기 위해 개설한 온라인 커뮤니티 ‘무진장 신발 사진이 많은 곳’이 그 시작이다. 당시 무신사는 국내에서는 쉽게 접하기 어려웠던 신상·한정판 스니커즈 사진을 공유하고 교환하던, 이른바 ‘스니커즈 마니아’들의 아지트였다. 그런데 이후 이 커뮤니티는 길거리 패션과 스타일 트렌드를 다루는 ‘무신사 매거진’으로 확장됐고, 2009년 물건을 사고파는 쇼핑 플랫폼을 토대로 한 현재의 무신사 스토어가 탄생하며 급속히 사세가 확장됐다.



이렇듯 무신사는 시작부터 한 가지 정체성으로 규정하기 어려운 회사였다. 애초에 상품 판매를 목적으로 한 커머스 기업이 아니라, 사람들이 자발적으로 모여 취향과 정보를 공유하는 ‘공간’을 먼저 만들고 그 위에 상업적 기능을 결합한 독특한 구조를 지니고 있기 때문이다.



무신사는 그 무대를 온라인 밖으로 옮기고 있다. 자체 브랜드(PB) ‘무신사 스탠다드’를 앞세워 강남·홍대·명동 등 핵심 상권에 매장을 빠르게 늘렸고, 지난해 말 기준 오프라인 매장은 33곳으로 확대됐다. 글로벌 SPA(제조·유통 일괄) 브랜드 자라의 국내 점포 수를 웃돈다. 최근에는 용산에 초대형 ‘무신사 스토어’, 홍대에 스니커즈 특화 매장 ‘무신사 킥스’를 잇달아 열며 오프라인 접점을 빠르게 넓히고 있다. 중고 거래 서비스 ‘무신사 유즈드’ 역시 오는 3월 롯데몰 은평점에 첫 오프라인 매장을 오픈하며 온라인에서 축적한 트래픽을 현실 공간으로 옮기기 시작했다.





이 공격적인 오프라인 확장의 실탄은 의외로 부동산에서 나왔다. 무신사는 2019년 이후 성수동 일대 부동산에 약 1000억원을 투자해 현재까지 1000억원 이상 시세차익을 거둔 것으로 파악된다. 동부자동차서비스 부지를 ‘무신사 캠퍼스 E1’으로 개발해 매각한 사례가 대표적이다. 최근 착공에 들어간 ‘무신사 성수 S1’ 역시 매각 후 재임차(Sale & Lease Back) 방식으로 자금 회수를 병행하는 것으로 알려졌다. 온라인 플랫폼 기업이지만, 오프라인 확장의 실탄은 오히려 오프라인 자산에서 나왔다는 평가다.



신사업과 해외 진출도 순항이다. 뷰티와 아이웨어, 스포츠 유니폼까지 영역을 넓히는 가운데 특히 뷰티 부문의 성장 속도가 빠르다. 지난해 대규모 ‘뷰티 페스타’를 열며 올리브영에 도전장을 내민 것이 대표적이다. 실제로 무신사 스탠다드의 뷰티 카테고리 거래액은 전년 대비 190% 이상 증가했다. 무신사 스탠다드는 올여름 아이웨어 신제품 출시를 앞두고 최근 ‘무신사 스탠다드 아이웨어’와 ‘무신사 스탠다드 글래시스’ 영문 상표권을 출원하기도 했다.



중국에서는 안타스포츠와 손잡고 합작법인 ‘무신사 차이나’를 설립해 지분 60%를 확보했다. 무신사는 중국 진출 100일 만에 온·오프라인 거래액이 100억원을 넘겼다. 일본에서도 조조타운 입점 이후 거래액이 158% 증가했으며, 올해 하반기에는 오사카와 나고야에 직영 매장을 열 계획이다.



무신사는 현재 기업공개(IPO)를 앞두고 외연 확장에 더 속도를 내고 있다. 온라인 패션 플랫폼이라는 익숙한 틀을 벗어나 오프라인 매장과 공간 기획, 뷰티 등 비패션 부문, 글로벌 시장까지 손을 뻗는 행보다. 회사가 제시한 10조원 규모의 기업가치를 설명할 수 있는 견고한 사업 구조를 구축하려는 전략으로 풀이된다. 업계에서는 이러한 무신사의 공격적인 행보가 2020년 뉴욕증시 상장을 앞두고 ‘슈퍼앱’ 전략을 펼쳤던 쿠팡의 IPO 준비 국면과 유사하다는 평가도 나온다.



이 같은 행보는 자연스럽게 쿠팡의 2020년 IPO 준비 과정을 떠올리게 한다. 당시 쿠팡은 커머스에 온라인동영상서비스(OTT) ‘쿠팡플레이’와 음식배달 서비스 ‘쿠팡이츠’를 결합하며 ‘생활 밀착형 슈퍼앱’으로 재정의됐다. 총유효시장(TAM)을 공격적으로 확장해 기존 이커머스 기업의 밸류에이션 한계를 뛰어넘는 포지셔닝을 택한 것이다. 무신사 역시 패션 플랫폼이라는 틀을 넘어 종합 라이프스타일 플랫폼으로의 진화를 전면에 내세우고 있다.



다만 시장의 평가는 엇갈린다. 무신사의 2024년 순이익 기준 주가수익비율(PER)은 약 143배에 달하고, 지난해 예상 순이익을 기준으로 봐도 100배를 웃돈다. 실제로 2024년 실적 기준 신세계인터내셔날의 PER은 11.1배, LF는 6.0배, 한섬은 7.8배에 그친다. 국내 주요 패션 기업들과 비교해도 무신사의 기업가치가 이례적으로 높게 책정됐다는 평가다. 주가매출비율(PSR) 역시 약 7배로, 쿠팡 상장 당시(약 3.5배)보다 높은 수준이다.



유통업계 한 관계자는 “신규 사업 확장에 따른 비용 부담이 커지는 가운데, 패션 시장 성장 둔화 속에서 수익성을 얼마나 안정적으로 관리할 수 있을지가 관건”이라며 “내수 시장의 성장 여력이 제한적인 데다 중국 사업 역시 본격적인 수익 구조가 자리 잡기까지는 변수들이 적지 않다”고 말했다.



이다연 기자 ida@kmib.co.kr



