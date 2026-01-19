최태원 “韓경제, 성장 불씨 약해져… 정책 전환 필요”
“기업 커질수록 규제·리스크 커져”
AI 기반 신성장 전략 마련 강조
최태원(사진) 대한상공회의소 회장이 “한국 경제의 성장 불씨가 약해지고 있다”고 진단하며 이를 타개하기 위한 방안으로 성장 중심으로의 정책 패러다임 전환과 인공지능(AI) 기반 신성장 전략 마련을 강조했다. 일본과의 협력 확대도 제시했다.
최 회장은 18일 KBS 시사 대담 ‘일요진단’에 출연해 “한국 성장률은 5년마다 약 1.2% 포인트씩 하락해 왔고, 현재 잠재성장률은 약 1.9% 수준까지 낮아졌다”며 “실질성장률은 이보다 더 낮은 1% 안팎에 머물고 있다”며 이같이 말했다.
그는 “성장이 멈춘 경제는 브레이크가 걸린 자전거와 같아서 다시 출발하려면 훨씬 더 큰 힘이 든다”며 “한국 경제는 이미 성장의 불씨가 약해지고 있는 상황으로 지금 전환하지 않으면 자본과 인력 유출과 같은 리소스(자원) 탈출로 경제 회생이 더욱 어려워질 수 있다”고 우려했다. 이어 “성장이 멈추게 돼 희망이 적은 곳 혹은 아예 희망이 없다고 느껴지는 곳이 된다면, 청년들의 불만과 이탈이 커질 수밖에 없다”고 우려했다.
최 회장은 저성장 국면 돌파 방안으로 우선 정책을 성장 중심으로 바꿀 것을 제언했다. 특히 기업이 커갈수록 제도 부담도 가중되는 ‘계단식 규제’ 문제를 지적했다. 최 회장은 “성장을 통해 얻는 보상보다는 규제와 리스크가 더 커 기업들이 현상 유지를 하게 된다”며 “이런 구조에서는 기업 성장과 국가 성장이 연결되기 어렵다”고 말했다. 또 성장과 정책적 인센티브를 연결해 기업인들이 과감하게 성장할 수 있는 환경을 조성해야 한다고 주문했다.
최 회장은 과도한 ‘경제 형벌’ 문제도 짚었다. 그는 “투자는 수익과 리스크를 계산해 결정하는데 형사 처벌은 기업이 감당하거나 계산할 수 있는 범위를 벗어난 리스크”라며 제도 개선 필요성을 역설했다.
그는 이와 함께 “AI는 단순한 기술 진보가 아니라 석기에서 철기로 넘어가는 수준의 문명적 변화”라며 “국가 전략의 핵심 요소”라고 말했다. 그러면서 AI 경쟁력 강화를 위해 글로벌 수준의 AI 인프라 구축, AI 스타트업 전용 시장 조성, 기술·시장 검증(POC) 지원체계 마련 등을 제안했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사