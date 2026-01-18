한동훈 당게 논란 첫 사과 “책임 있는 정치인으로 송구하다”

한발 물러선 韓, 정치적 출구 모색

“제명은 정치적 보복” 주장하기도

장동혁은 단식 나흘째 이어가

한동훈 전 국민의힘 대표가 18일 페이스북 계정에 올린 영상에서 가족이 연루된 '당원 게시판 사태'에 대해 사과하고 있다. 페이스북 캡처

한동훈 전 국민의힘 대표가 18일 가족이 연루된 당원게시판 논란과 관련해 “책임 있는 정치인으로서 송구하다”고 공개 사과했다. 윤리위원회의 제명 결정 이후 당내 분열이 극한으로 치닫는 상황에서 유감을 표명하며 한발 물러선 것으로 해석된다.



한 전 대표는 페이스북에 2분5초짜리 영상을 올려 “상황이 여기까지 오게 된 것에 대해, 국민 여러분과 당원들께 걱정을 끼쳐드린 점에 대해 송구한 마음”이라고 밝혔다. 당게 논란과 관련한 첫 사과다. 다만 윤리위의 제명 결정에 대해서는 “명백한 조작이자 정치보복”이라며 “당권으로 정치보복을 해 당적을 박탈할 순 있어도 당의 정신과 미래는 박탈할 수 없다”고 비판했다.



한 전 대표의 입장 발표는 당게 의혹이 당 분열의 원인으로 지목되는 상황에서 정치적 출구를 모색한 것으로 해석된다. 친한(친한동훈)계 한 인사는 “가족의 당게 글에 대한 입장을 밝힐 때부터 국민에게 사과하겠다는 마음을 한 전 대표가 갖고 있었다”며 “윤리위 결정 이후 당 안팎의 이야기를 충분히 들은 뒤 정리하자는 결정을 내린 것”이라고 말했다. 다른 친한계 의원은 “사과 이후엔 장동혁 대표 몫이 남아 있을 것”이라고 말했다. 당게 사태에 대한 도의적 책임을 요구하던 장 대표에게 사태 해결의 공이 넘어갔다는 의미다.



그러나 지도부는 한 전 대표의 사과에 대해 “당원들이 어떻게 받아들일지의 문제”라는 입장이다. 송언석 원내대표는 “진정성 있게 과거 행태에 대해 반성하고 사과하는 것이 도리라는 지적이 많았다”며 “올린 글의 내용에 대해 많은 분이 어떻게 받아들이고 있는지 다시 한번 생각해봐야 한다”고 말했다.



장동혁 대표는 국회 로텐더홀에서 물과 소금만 섭취하며 공천헌금과 통일교 특검 수용을 촉구하는 단식을 나흘째 이어갔다. 이병주 기자

장 대표는 쌍특검(공천헌금·통일교) 수용을 촉구하며 나흘째 단식을 이어갔다. 그는 페이스북에 “시간이 갈수록 맑은 정신을 유지하기 어렵지만 자유와 법치를 끝까지 지켜내겠다”고 각오를 밝혔다. 당 관계자는 “여대야소 국면에서 대표가 할 수 있는 마지막 수단으로, 절박하게 쓰러질 각오로 하는 것”이라고 평했다.



장 대표 측은 “단식이 계속되면서 다들 결집하는 분위기”라고 말했다. 나경원 의원과 안철수 의원 등 중진 의원들이 단식 현장을 찾았고, 이철우 경북도지사 등 지자체장들도 격려 방문했다.



다만 장 대표 단식이 한 전 대표 징계 문제와 엉키면서 중도층에까지 소구력 있게 다가가진 못하고 있다는 우려도 나온다. 한 수도권 의원은 “쇄신안 발표 이후 한 전 대표 징계와 단식이 터지면서 새해 구상이 엉망이 된 상황”이라며 “외연 확장을 한다고 했지만 지지층 외에는 잘 전달이 되고 있는지 의문”이라고 말했다. 배현진 의원도 페이스북에 “당 내외에 큰 충격을 준 제명 사태를 하루빨리 수습하고 당의 총력을 모아야 한다”며 단식 중단을 촉구했다. 이에 송 원내대표는 “목숨을 건 단식의 진정성을 폄훼하는 언동을 자제해 달라”고 당부했다.



이강민 기자 river@kmib.co.kr



