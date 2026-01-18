친청 짙어진 민주당 지도부 1인1표제 재추진 본격 시작

대표 연임용 의심하는 세력 겨냥

“해당행위 비난 있을 수도” 강한 경고

더불어민주당 정청래 대표가 지난 15일 국회에서 열린 제4차 중앙위원회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 지도부가 대의원과 권리당원 간 표의 등가성을 확보하는 ‘1인1표제’를 재추진할 방침이다. 최고위원 보궐선거로 지도부 면면이 바뀌면서 한층 어조가 뚜렷해졌다. 1인1표제 추진을 정청래 대표 연임용 포석으로 의심하는 측에 대한 공개 경고까지 나왔다.



박수현 민주당 수석대변인은 18일 기자간담회에서 “결단코 정 대표로부터 연임의 ‘연’자는커녕 ‘ㅇ’자마저 들어본 적 없다”고 밝혔다. 1인1표제를 추진하는 것은 정 대표가 내걸었던 핵심 공약이자 민주당의 시대정신이기 때문이지 대표 연임에 유리하기 때문이 아니라는 취지다.



연임 포석론을 제기하는 ‘반청’(반정청래) 일각을 향해서는 경고 메시지를 내놨다. 박 수석대변인은 “대표 연임 포기를 선언하라거나 (1인1표제를) 이번 당대표 선거에는 적용하지 말아야 한다고 윽박지르기도 하는데, 민주주의의 기본 원리마저 무시한 처사”라며 “조금 더 가면 해당행위라고 비난받아도 할 말 없는 상황이 올지 모르겠다”고 했다.



박 수석대변인은 지난 16일 비공개 최고위원회의에서 나온 1인1표제 관련 문제 제기가 외부에 알려진 데 대해서도 불만을 표했다. 그는 “만장일치로 의결된 사안을 이견이 있었던 것처럼 의도를 가지고 다른 말씀을 하는 것은 매우 부적절하다”고 평가했다.



민주당 지도부가 이처럼 강도 높은 메시지를 내가며 1인1표제의 속도감 있는 재추진에 나선 것은 지난해처럼 부결되는 사태가 재발하지 않도록 하겠다는 의지로 해석된다. 당시 당헌·당규 개정안은 ‘숙의 절차가 부족하다’거나 ‘영남 등 취약지역이 과소 대표될 것’이라는 등의 우려 속에 중앙위원회 표결에 부쳐졌고 정족수 미달로 부결됐다.



‘정청래 리더십 위기론’이 앞서 최고위원 보궐선거 결과 일부 불식된 점 또한 강경 기조에 영향을 준 것으로 풀이된다. 친청계로 분류되는 이성윤·문정복 의원이 지도부에 입성하면서 ‘당심’을 확인한 격이 됐다는 시각이다. 민주당은 1인1표제를 담은 새 당헌 개정안을 두고 19일 당무위회의를 열 예정이다.



반면 현 지도부 재출마 시 1인1표제 적용 여부를 여론조사로 물어야 한다고 주장했던 강득구 최고위원은 이날 “정당성을 더 단단하게 만들자는 제안이 어떻게 1인1표제를 흔드는 일로 둔갑하는지 납득하기 어렵다”고 밝혔다. 이어 “당원주권을 말하면서 정작 당원 눈높이의 질문조차 허용하지 않는다면 진정한 당원주권이라고 말할 수 있느냐”고 반문했다.



송경모 기자 ssong@kmib.co.kr



