현역 못잖네… 코트 누빈 왕년의 스타들
프로농구 올스타전 성황리 마쳐
47점 나이트 ‘MVP’… “평생 기억”
조준희, 2년째 ‘눈 가린 덩크왕’
18일 오후 서울 잠실실내체육관. 왕년의 스타들이 다시 유니폼을 입었다. 2쿼터 ‘유도탄’ 유도훈이 공을 잡자 관중석에서 환호가 쏟아졌다. 전희철이 3점포를 터트리자 이에 질세라 김효범도 내리 7점을 쓸어 담았다.
프로농구연맹(KBL)은 이날 2025-2026 LG전자 프로농구 올스타전을 개최했다. 잠실종합운동장 재개발로 철거를 앞둔 잠실실내체육관에서 펼쳐진 마지막 ‘별들의 잔치’다. 조상현 창원 LG 감독이 지휘하는 ‘팀 브라운’과 유도훈 안양 정관장 감독이 이끄는 ‘팀 코니’가 맞붙었다.
양 팀 선수들이 춤을 추며 등장하자 8600여명의 관중이 들썩였다. 2쿼터에는 양 팀 감독과 코치들이 직접 코트 위에 서기도 했다. 경기가 막판으로 치닫자 선수들은 장난기를 거뒀다. 3쿼터 들어 팀 코니의 양준석(LG)이 연속 네 방의 3점슛을 터뜨리면서 분위기가 달아올랐다. 팀 브라운과의 점수 차도 6점으로 좁혀졌다. 하지만 팀 브라운의 네이던 나이트(소노)가 4쿼터에만 네 차례 연속 덩크슛을 꽂아 넣으며 쐐기를 박았다. 팀 브라운은 131대 109로 완승을 거뒀다.
경기 최우수선수(MVP)의 영예는 나이트에게 돌아갔다. 덩크슛 13개를 포함해 47점 17리바운드 9도움으로 트리플더블에 가까운 경기력을 보여줬다. 이벤트 매치인 올스타전에서 보기 드문 기록이다. MVP 투표에서 총 83표 중 74표를 싹쓸이했다. 그는 “커리어 첫 올스타전”이라면서 “잠실에서 마지막 MVP로 뽑힌 건 남은 생애 꼭 기억할 만한 일”이라고 말했다.
하프타임에 펼쳐진 덩크슛 콘테스트도 본경기 못지않게 뜨거웠다. 서울 삼성의 조준희가 2년 연속 왕좌에 올랐다. 이날 조준희는 눈을 가린 채 날아올라 투 핸드 덩크를 꽂아 넣어 50점 만점에 49점을 받았다. 이번 올스타전에서 처음 열린 1대 1 콘테스트에선 ‘슈퍼 루키’ 에디 다니엘(SK)이 정성조(삼성)를 11대 2로 제압하고 초대 챔피언에 올랐다.
이선 알바노(DB)는 리그 최고 슈터 타이틀을 가져갔다. 아시아쿼터 선수로는 처음이다. 올 시즌 리그 3점슛 1위(성공률 41.7%)를 달리고 있는 그는 19점을 작렬했다. 사령탑들 간 3점슛 대결에선 팀 코니가 웃었다. ‘람보 슈터’ 문경은 수원 KT 감독과 양동근 울산 현대모비스 감독이 각각 5개 중 4개씩 꽂아 넣으며 승리에 앞장섰다.
전날 펼쳐진 전야제에선 아시아쿼터 선수로 꾸려진 ‘팀 아시아’가 3년 차 이하 국내 선수들이 모인 ‘팀 루키’와 맞붙어 82대 79로 이겼다. 19점 14리바운드로 더블더블을 작성한 알빈 톨렌티노(SK)가 MVP를 차지했다.
