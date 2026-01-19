다보스 가는 재계… 탈탄소 전환 속 ‘에너지 해법’ 모색
오늘부터 닷새간 WEF 총회
정기선·장인화·최윤범 총출동
국내 에너지·자원 업계 기업의 주요 총수들이 19일부터 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼(WEF) 연차총회(다보스포럼)에 참석한다. 인공지능(AI) 등 혁신기술의 발전과 탈탄소 전환 흐름 속에서 전 세계 정·재계 인사들과 함께 에너지 안보, 핵심광물 공급망 등 미래 전략을 논의할 예정이다.
18일 재계에 따르면 올해 제56차 다보스포럼은 ‘대화의 정신(A Spirit of Dialogue)’을 주제로 19일부터 23일까지 열린다. 130여개국에서 3000명 이상의 대표단이 참석할 예정이며 세계 주요 기업 최고경영자(CEO) 등 경제 리더도 800명 이상 모인다.
국내에서는 정기선 HD현대 회장, 장인화 포스코그룹 회장, 최윤범 고려아연 회장 등이 다보스포럼 현장을 찾을 것으로 알려졌다. 정 회장은 HD현대 사장·수석부회장으로 있던 2023년부터 지난해까지 연이어 포럼에 참석했다. 4년 째인 올해는 회장 자격으로 얼굴을 비춘다.
정 회장은 지난해 다보스포럼에서 탄소배출을 줄이기 위한 다(多)연료 전략과 디지털 기술을 활용한 선박의 건조·운영 효율화 방안 등을 논의했다. 올해는 한·미 조선업 협력 프로젝트 ‘마스가(MASGA)’를 계기로 ‘K-조선’에 대한 주목도가 더욱 높아진 만큼 조선 분야의 에너지·기술 혁신과 국제 협력 방안 등을 제안할 것으로 예상된다.
장 회장은 포스코그룹 사업의 양대 축인 철강과 이차전지를 중심으로 업계 관계자들과 교류할 것으로 보인다. 지난해 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 기조연설에서는 철강 산업의 저탄소 전환 노력과 이차전지 핵심원료 관련 호주 협력 사례를 소개하며 다자간 공급망 협력의 중요성을 강조한 바 있다.
최 회장은 이번 포럼의 ‘핵심광물 분야의 전략적 파트너십과 투자’ 세션 공식 연사를 맡았다. 최 회장의 다보스포럼 참석은 2024년에 이어 두 번째다. 고려아연이 지난달 미국 현지에 대규모 제련소 건설 프로젝트도 발표한 가운데 최 회장은 포럼 현장에서 에너지·광물 분야 주요 기업 CEO들과의 회동을 통해 미래 신사업 기회를 모색한다는 계획이다.
허세홍 GS칼텍스 부회장도 주요 참석자로 거론된다. 허 부회장은 에너지·정유산업 구조 전환과 관련해 지속가능항공유(SAF) 등 미래 에너지를 논의할 것으로 전망된다. 조현상 HS효성 부회장 역시 참석할 수 있다. 조 부회장이 포럼에 나설 경우 에너지·신소재 분야 현안을 점검하고 비즈니스 협력 방안을 모색할 것으로 보인다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
