‘1억 공천헌금’ 진실 게임… 김경·강선우 前보좌관 잇단 재소환
강선우 의원 내일 첫 경찰 출석 예정
3명 ‘금품 전달 경위’ 진술 엇갈려
물증 확보 난항…진술 신빙성 관건
경찰이 ‘1억원 공천헌금’ 의혹의 핵심 인물인 김경 서울시의원과 강선우 무소속 의원의 전직 보좌관을 연달아 재소환했다. 돈을 받은 것으로 의심받는 강 의원도 오는 20일 처음으로 경찰에 출석할 예정이다. 전문가들은 사건 발생 후 4년이 흘러 핵심 물증 확보가 제한적인 상황에서 핵심 피의자 진술의 신빙성을 가리는 게 향후 수사의 분수령이 될 것으로 본다.
18일 국민일보 취재를 종합하면 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 김 시의원을 피의자 신분으로 재소환했다. 지난 11일, 15일에 이어 세 번째 소환이다. 김 시의원은 조사에 앞서 “책임 있는 자세로 수사에 임하고 있다”며 “결과를 지켜봐 달라”고 말했다.
전날엔 강 의원의 지역구 사무국장이던 남모 전 보좌관을 지난 6일에 이어 재소환해 11시간 동안 조사했다. 경찰은 이른 시일 내에 그를 다시 부른다는 방침이다.
경찰이 두 핵심 피의자를 연이어 부른 건 금품 전달 경위를 두고 ‘진실 게임’ 양상이 펼쳐졌기 때문이다. 경찰은 김 시의원으로부터 현금 전달을 제안한 인물이 남 전 보좌관이라는 진술을 받은 것으로 파악됐다. 2022년 지방선거 전 출마지를 고민하던 김 시의원에게 남 전 보좌관이 강 의원 상황을 설명하며 ‘한 장’이라는 액수를 요구했다는 것이다. 이후 김 시의원은 시내 한 카페에서 3명이 만났고 그 자리에서 강 의원에게 돈을 건넸다고 진술한 것으로 전해졌다.
남 전 보좌관은 3인 회동은 인정했으나 잠시 자리를 비워 돈이 오간 건 몰랐다고 진술한 것으로 전해졌다. 이후 물건을 차에 옮기라는 강 의원의 지시를 받고 어떤 물건인지 모른 채 트렁크에 넣었다고 진술한 것으로 알려졌다.
반면 강 의원은 남 전 보좌관에게 ‘김 시의원에게서 금품을 받았다’는 보고를 사후에 받았다는 입장이다. 경찰은 강 의원을 불러 그간 확보한 피의자들의 진술을 토대로 해명의 구체성과 신빙성을 따질 계획이다. 3자 간 대질조사 가능성도 거론된다.
객관적 물증 확보가 어려운 상황에서 경찰은 엇갈린 진술의 신빙성을 확보하는 데 사활을 건 모습이다. 사건 당일 이들 3명의 행적을 확인하는 게 먼저지만 4년가량이 지나 CCTV 영상이 남아있을 가능성은 희박하다. 핵심 증거물인 휴대전화나 PC의 경우 김 시의원이 텔레그램 계정을 삭제하고 휴대전화를 바꾼 것으로 의심받는 등 증거인멸 정황이 드러난 상황이다. 강 의원은 압수된 아이폰의 비밀번호를 제공하지 않은 것으로 알려졌다.
경찰은 제한적 물증을 통해 파악한 간접 정황과 피의자의 진술이 맞아떨어지는지를 중점적으로 따져볼 것으로 보인다. 판사 출신 오지원 변호사는 “뇌물 등 사건은 특성상 은밀하게 이뤄지므로 CCTV 같은 직접 증거가 없는 경우가 대부분”이라며 “재판에서는 ‘돈을 줬다’는 진술을 뒷받침할 수 있는 정황 증거가 얼마나 구체적이고 일관되게 맞아떨어지는지가 중요하다”고 말했다.
임송수 차민주 기자 songsta@kmib.co.kr
