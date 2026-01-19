금융권 부실 뇌관 될라… 정부, 새마을금고 건전성 특별 관리

합동검사 확대… 부실금고 정리 속도

연체율 8%대… 159곳은 취약·위험

정부가 금융 당국을 투입해 MG새마을금고 특별 관리에 돌입한다. 자칫하면 금융권 부실의 뇌관이 될 수 있다는 판단에서다. MG새마을금고는 최근 몇 년간 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 사업을 무리하게 확장했다가 건전성이 급격히 나빠졌다.



정부는 MG새마을금고의 건전성을 높이기 위해 오는 6월까지 운영되는 특별 관리 태스크포스(TF)에 기존 담당 부처인 행정안전부뿐 아니라 금융위원회, 금융감독원, 예금보험공사도 참여하기로 했다고 18일 밝혔다. MG새마을금고는 예금과 대출 업무를 하는 상호금융사지만 금융사 관리 감독 경험이 부족한 행안부가 담당해 사각지대에 놓였다는 비판을 받아왔다. 이번 TF 가동은 MG새마을금고 건전성 개선의 단초이자 행안부에서 금융위로 감독권 이관의 시발점이 될 것으로 보인다.



MG새마을금고는 집값이 급등 랠리를 펼친 2010년대 후반 PF를 포함한 부동산 대출을 적극적으로 늘렸다. 2019년 말 27조원 수준이었던 MG새마을금고의 부동산 대출 잔액은 3년 뒤인 2022년 말 56조원으로 배 이상 급증했다. 그러나 같은 해 하반기 미국이 기준금리 인상에 돌입, 부동산시장이 갑자기 얼어붙으면서 MG새마을금고 연체율은 2022년 말 3.59%에서 이듬해 6월 말 6.18%까지 치솟았다. 이런 사실이 알려지면서 맡겨둔 돈을 찾으려는 금융 소비자가 몰려 2023년 7월 뱅크런(대규모 예금 인출) 사태까지 겪었다. 이 혼란은 정부가 합동 대응단을 구성해 “유사시 국가가 원금과 이자를 보장하겠다”고 나선 뒤에야 간신히 진화됐다.



금융 당국의 집중 관리로 금융권 전반의 부동산 PF 부실 우려는 상당 부분 가라앉았다. 하지만 MG새마을금고의 건전성은 쉽사리 개선되지 않고 있다. 지난해 6월 말 기준 연체율은 8.37%로 뱅크런 사태 당시보다 2% 포인트 이상 높다. 같은 시기 은행권 대출 연체율(0.52%)의 16배에 이른다. 전국 금고 1250곳 중 경영 실태 평가에서 ‘취약’(4등급)과 ‘위험’(5등급)을 받은 곳은 2022년 말 1곳에서 지난해 6월 말 159곳까지 불어난 상황이다.



TF는 특별 관리 기간에 부실 금고의 연체율과 유동성, 손실 규모 등을 상시 점검하고 건전성 개별 목표를 부여한다. 이행에 미진하면 경영진 면담, 현장 점검, 확약서 징구 등을 통해 직접 칼을 댄다. 정부는 지난해 말까지 총 42곳의 부실 금고를 합병했다. 지난해 32곳이었던 개별 금고 합동 검사 대상은 올해 57곳으로 늘리기로 했다.



김진욱 기자 reality@kmib.co.kr



