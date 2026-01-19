국가간 ‘AI 격차’ 현실화… 독자적 AI 없으면 ‘종속’ 우려
선진·신흥국 이용률 약 2배 차이
초기 투자 여부가 양극화 견인
미·중 독주 속 ‘AI 주권’ 목소리
전 세계적으로 인공지능(AI)이 빠르게 확산하고 있지만 국가 간 ‘AI 디바이드(격차)’는 더욱 뚜렷해지고 있다는 분석이 나왔다. 1990년대 세계화에 따른 경제 양극화를 지적하는 ‘글로벌 노스’(서구권·선진국)와 ‘글로벌 사우스’(비서구권·신흥국) 담론이 다시 부상하는 양상이다. 이런 격차가 기술 종속 문제로까지 이어질 것으로 우려되면서 최소한의 ‘소버린(주권) AI’ 역량을 확보해야 한다는 목소리도 커지고 있다.
마이크로소프트의 싱크탱크인 AI 이코노미 인스티튜트는 최근 공개한 ‘AI 확산 보고서: 심화하는 디지털 격차’에서 ‘AI 격차’의 현실화를 주목했다. 보고서에 따르면 선진국과 신흥국 간 AI 채택률 격차는 갈수록 확대되고 있다. 싱가포르(60.9%)·노르웨이(46.4%)·프랑스(41.8%) 등 글로벌 노스로 분류되는 국가들의 지난해 하반기 AI 채택률은 24.7%를 나타냈다. 반면 글로벌 사우스 국가들의 채택률은 14.1%에 그쳤다. 상반기 9.8% 포인트였던 격차는 하반기에 10.6% 포인트로 확대됐다. 보고서는 “초기 인프라 투자 여부가 이 같은 양극화를 견인하고 있다”고 설명했다.
AI가 국가 간 디지털 양극화를 초래한다는 진단은 최근 여러 연구에서 공통적으로 제기된다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)는 ‘2025 기술·혁신 보고서’에서 2033년까지 글로벌 선도 기술 시장의 29%를 AI가 차지할 것으로 전망했다. 그런데 이런 시장 구조 재편의 수혜국은 소수에 불과하다. 2022년 기준 전 세계 100개 기업이 전 세계 AI 분야 투자액의 40%를 차지했는데, 개발도상국 중에선 중국 기업들만 이름을 올렸다. 보고서는 “전 세계 AI 발행물의 33%와 특허의 60%는 미·중 양국에 쏠려 있다”며 “미국이 전 세계 슈퍼컴퓨터의 3대 중 1대와 컴퓨팅 파워의 절반 이상을 차지하는 등 사실상 독주 체제”라고 지적했다. 스탠퍼드대 인간중심 AI 연구소의 ‘AI 인덱스 리포트 2025’ 보고서를 보면 전 세계 유력 AI 모델(2024년 기준) 중 미국이 40개로 1위를 차지했다. 2위는 중국(15개)이었다.
한국의 경우 AI 발전 속도를 나타내는 지표 자체는 상승세다. MS 보고서에 따르면 한국의 AI 채택률은 지난해 상반기 30개국 중 25위에 그쳤지만, 하반기에는 30.7%로 4.8% 포인트 오르며 18위로 7계단 상승했다.
이대로 AI 격차가 심화하면 특정 국가나 글로벌 빅테크 기업에 대한 ‘AI 종속’이 이뤄질 가능성도 제기된다. 시장이 주요 모델 위주로 완전히 재편된 후에는 ‘울며 겨자 먹기’로 거액의 라이센스 비용을 지불하며 AI 패권국 모델을 가져다 쓸 수밖에 없는 상황이 될 수 있다는 지적이다. 업계 관계자는 18일 “미·중과의 기술력 격차를 떠나 개별 국가의 통제권 아래 자유롭게 이용할 수 있는 AI 주권은 AI 시대에 필수적”이라며 “독자 AI 파운데이션 모델 사업은 그 첫 단추가 될 수 있다”고 말했다.
