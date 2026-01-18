트럼프 “하메네이 37년 통치 끝내야… ‘병든 지도자’”

하메네이 “美 연계세력이 수천명 죽여”

반정부 시위 이후 사상자 언급은 처음

우방국 등 우려에 美 군사 개입 보류

17일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 인근에서 시위대가 이란 당국의 반정부 시위 유혈 진압을 규탄하고 있다(위쪽). 같은 날 프랑스 파리에서 열린 반정부 시위 지지 집회에 참석한 한 시민이 이마에 피를 상징하는 붉은 칠을 한 채 ‘우리는 이곳에서 죽어가고 있다(We die here)’라고 적힌 피켓을 들어 보이고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 37년 통치를 끝내야 한다고 말했다. 하메네이가 반정부 시위로 수천명이 사망한 것을 공개하고, 유혈 진압 사태의 책임을 미국에 돌리자 반박한 것이다.



트럼프는 이날 폴리티코와의 인터뷰에서 “이제 이란의 새로운 리더십을 찾아야 할 때”라며 “그는 국가를 완전히 파괴하고 전례 없는 수준의 폭력을 사용했기 때문에 국가 지도자로서 유죄”라고 비판했다. 이어 하메네이에 대해 “그는 병든 인물”이라며 “그의 나라는 그 형편없는 리더십 때문에 세계 어디를 통틀어도 살기에 최악인 장소가 됐다”고 맹비난했다.



트럼프는 “비록 국가 기능이 매우 미약하더라도 나라가 제대로 기능할 수 있도록 하려면 그 지도부는 내가 미국에서 하듯 나라를 제대로 운영하는 데 집중해야 한다”며 “리더십은 존중에서 나오는 것이지 공포나 죽음을 통해 얻는 게 아니다”고 밝혔다. 이날 하메네이는 국영TV 연설에서 “이스라엘과 미국 연계 세력이 막대한 피해를 초래했고 수천명을 죽였다”며 “우리는 미국 대통령이 (시위) 사상자 및 손상 발생, 이란 국가에 대한 비방으로 유죄라고 판단한다”고 말했다. 하메네이가 지난달 28일 시작된 반정부 시위에서 발생한 사상자에 관해 직접 언급한 것은 처음이다. 반정부 시위는 당국의 강도 높은 유혈 진압으로 현재 소강 국면에 접어든 것으로 알려졌다.



시위 유혈 진압 과정에서 사상자가 급증하며 미국의 군사 개입 가능성이 거론됐으나 전쟁 비용과 중동 동맹국들의 반대 등으로 일단 수면 아래로 가라앉은 것으로 분석된다. 워싱턴포스트(WP)는 이날 복수의 전현직 미국 및 중동 관계자들을 인용해 트럼프가 이란 공습을 사실상 임박한 상황까지 검토했지만 이란 정부의 시위대 사형 집행 중단과 외교적 압박을 이유로 보류했다고 보도했다.



이 같은 판단에는 중동 우방들의 우려가 크게 작용한 것으로 보인다. 사우디아라비아와 카타르, 이집트 등은 백악관에 연락해 군사 개입 자제를 요청했다. 이스라엘도 신중한 태도를 보였다. 지난해 6월 이란과의 전쟁으로 요격 미사일을 대거 소진해 미군의 전폭적 지원 없이는 방어가 어렵다는 판단을 내린 것으로 전해졌다.



백악관에서도 의견이 엇갈렸다. J D 밴스 부통령은 강경 대응을 주장했지만 스티브 위트코프 중동 특사와 스콧 베선트 재무장관 등은 우방들의 우려를 전달하며 신중론을 폈다. 공습이 정권교체로 이어질 가능성이 낮고 파급효과가 지나치게 클 것이라는 판단도 공습 보류의 이유가 된 것으로 전해진다.



다만 미국은 군사 옵션을 배제하지 않고 있다. 백악관은 “모든 옵션은 여전히 테이블 위에 있다”며 압박 수위를 유지했다. WP는 현재 남중국해에서 중동으로 이동 중인 USS 에이브러햄 링컨 항공모함 전단이 배치되는 2~3주 뒤 트럼프 대통령이 공습 카드를 다시 꺼낼 가능성이 있다고 전망했다.



워싱턴=임성수 특파원, 이가현 기자 joylss@kmib.co.kr



