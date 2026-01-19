국힘, 이혜훈 청문회 보이콧… 곤혹스러운 與… 단독 개최?

야 “후보 아닌 피의자” 철회 압박

청 “청문회 지켜본 뒤 최종 판단”

여, 단독개최 가능하나 반쪽 부담

연합뉴스

국민의힘은 이혜훈(사진) 기획예산처 장관 후보자 인사청문회를 하루 앞둔 18일 “‘범법행위자’에 대한 청문회를 전면 거부한다”고 밝혔다. 청와대는 “청문회까지 지켜보겠다”는 입장을 고수하고 있지만 여당 내부에서도 청문회 단독 개최는 부담스럽다는 기류가 감지된다.



국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 의원들은 기자회견에서 “이 후보자는 청문회장이 아닌 수사기관 피의자 자리에 앉아야 할 사람”이라고 비판했다. 이들은 “이 후보자는 전례 없는 수준의 총체적 비리 집합체”라며 “여야는 제출된 자료가 의혹을 검증하기에 충실하지 않으면 일정을 미룬다고 분명 합의했지만 후보자는 아직도 개인정보 등을 핑계로 추가 자료 제출을 전혀 하지 않고 있다”고 지적했다. 이어 “여당은 19일 청문회를 일방적으로 밀어붙이고 있다”며 “이재명 대통령은 검증 실패를 사과하고 지명을 철회하라”고 압박했다.



반면 이규연 청와대 홍보소통수석은 “청문회를 통해 이 후보자가 국민 눈높이에 맞는 답변을 할 것이고, 해명할 것으로 기대한다”는 입장을 밝혔다. 청문회를 통한 소명 이후 국민 여론을 지켜본 뒤 판단하겠다는 뜻을 재확인한 것이다.



국회법상 상임위원회 재적위원 4분의 1 이상이 요구하면 상임위 개회가 가능하다. 국민의힘 소속 임이자 재경위원장이 청문회를 거부하면 다수당인 민주당 간사가 직무를 대신할 수 있어 단독 청문회도 가능하다. 다만 민주당도 ‘반쪽 청문회’는 부담스럽다는 분위기다. 재경위 소속 한 민주당 의원은 “단독으로 청문회를 하면 인사청문 보고서도 단독으로 채택하게 될 텐데 국민 눈높이에서 보기에 큰 부담”이라고 말했다.



민주당은 일단 청문회 개회요구서를 이날 제출했으나 마지막까지 야당 설득에 주력한다는 방침이다. 재경위 소속 민주당 의원들은 “개회요구서 제출은 청문회를 정상적으로 열기 위한 불가피한 고육지책”이라며 “청문회가 정상 개최될 수 있도록 끝까지 책임을 다하겠다”는 성명을 냈다.



국민의힘 내부에서도 청문회 사회권마저 포기하는 건 실익이 없다는 목소리가 나온다. 임 위원장은 통화에서 “민주당이 자기들끼리 청문회를 하도록 놔둘 것인지는 고민 중”이라고 말했다. 송언석 원내대표도 “자료가 충실히 제출되지 않은 상태에선 청문회를 정상적으로 하기 어렵다는 생각에서 (보이콧 언급이) 나온 것”이라며 “청문회를 거부하는 것이 아니기에 민주당에서 사회권을 가져갈 수 있다고 운운하는 건 잘못됐다”고 말했다.



이형민 성윤수 기자 gilels@kmib.co.kr



