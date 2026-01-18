친여 檢간부는 표정관리… 대장동 성명 검사장 ‘마음의 준비’
최근 검사장급 30여명 신원조회
검찰 폐지 앞두고 보은인사 관측
현직 검사장 대거 물갈이 가능성
임박한 검사장급 고위간부 인사에서 현직 검사장들이 대거 물갈이될 가능성이 거론된다. 오는 10월 검찰청 폐지를 앞둔 상황에서 사실상 마지막 검사장 인사가 될 가능성이 큰 만큼 친여 성향으로 분류되는 인사에 대한 ‘보은성 인사’가 대대적으로 이뤄질 수 있다는 전망도 나온다. 동시에 대장동 개발비리 사건 항소포기 사태 때 집단성명을 냈던 검사장 등에 대한 좌천성 인사도 함께 이뤄질 수 있다.
18일 국민일보 취재를 종합하면 정부는 검사장급 승진 대상자 30여명에 대한 신원조회를 완료한 것으로 전해졌다. 유태석 서울고검 송무부장 등 32기 소수 인사가 포함됐고, 주로 33기와 34기 검찰 간부들이 대상이었다. 통상의 검사장급 승진 인사 때보다 많은 인사가 신원조회 대상에 포함되면서 현직 검사장들이 대거 물갈이되는 것 아니냐는 관측이 제기된다. 한 검찰 간부는 “30명 정도가 신원조회를 한 것으로 알고 있는데, 평소보다 상당히 많은 숫자”라며 “검사장 다수를 교체하려는 시도가 아니겠느냐”고 말했다.
검찰 안팎에서는 조직 내 친여권 성향으로 분류되는 검사들이 승진 대상자에 다수 포함된 점에 관심이 쏠린다. 이번 신원조회 대상에는 내란 특검과 김건희 특검에 각각 파견됐던 장준호 대검찰청 인권정책관과 정광수 대전지검 서산지청장 등이 이름을 올렸다. 이재명정부 핵심 인사들과 학연으로 맺어진 검사들도 일부 포함된 것으로 알려졌다. 이화영 전 경기도 평화부지사 재판에서 집단퇴정한 검사들에 대한 감찰을 진행 중인 최형원 군산지청장(수원고검 파견) 등의 승진 가능성도 주목된다. 수도권의 한 검찰 간부는 “검찰청 폐지를 고려하면 사실상 마지막 검사장 인사인 만큼 보은성 인사가 이뤄질 가능성이 크다”고 말했다.
이밖에 33기 검사 가운데 김남훈 서울남부지검 1차장검사, 민영현 수원지검 부부장검사(국민권익위 파견), 신준호 마약범죄 합수본 1부본부장이 승진 대상으로 분류된다. 34기 중에서는 권성희 서울서부지검 차장검사, 최재아 중앙지검 1차장검사, 장재완 대검찰청 반부패기획관, 조아라 법무부 법무심의관, 홍완희 대구지검 부부장검사(국무조정실 파견)가 승진 대상으로 거론된다.
이재명정부 첫 검찰 인사 때 검사장을 달았던 김태훈 서울남부지검장(정교유착 비리 검경 합동수사본부장 겸임)과 임은정 서울동부지검장이 고검장으로 승진할지에도 관심이 쏠린다.
보은성 인사와 동시에 좌천성 인사도 함께 이뤄질 것으로 보인다. 법무부는 지난달 24일 검찰 내 ‘한직’으로 분류되는 법무연수원 연구위원 자리를 기존 12명에서 23명으로 늘리는 내용의 직제개정안을 입법예고한 바 있다. 특히 대장동 개발비리 재판 항소포기 사태 때 법무부·대검 수뇌부에 경위 설명을 요구하는 성명을 낸 검사장 16명 중 남아 있는 13명에 대한 인사 가능성이 거론된다. 한 검사장 출신 변호사는 “이미 상당수 검사장이 교체에 대한 마음의 준비를 하는 것으로 안다”고 전했다.
이서현 박재현 기자 hyeon@kmib.co.kr
