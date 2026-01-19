삼성바이오로직스 “신약 개발 전주기 동반자 되겠다”
미 샌프란시스코서 기자 간담회
위탁개발(CDO) 사업 전략 소개
내달 마스터세포은행 등 선보여
글로벌 위탁생산(CMO) 경쟁력을 기반으로 성장해온 삼성바이오로직스가 신약 개발 초기 단계부터 생산까지 연계하는 전략을 강화하고 있다. 연구·개발 단계에서부터 고객을 선점해 장기적인 협업으로 이어지는 ‘록인(lock-in)’ 효과를 높이겠다는 구상이다.
지난 15일(현지시간) 삼성바이오로직스는 JP모건 헬스케어 콘퍼런스가 진행 중인 미국 샌프란시스코에서 기자 간담회를 열고 위탁개발(CDO) 사업 전략을 소개했다. 이상명 삼성바이오로직스 CDO 개발 담당 겸 사업전략팀장 상무는 “신약 개발의 전주기 동반자로 자리매김하겠다”며 “위탁개발과 생산이 끊김없이 연결될 수 있도록 하는 것이 목표”라고 말했다.
삼성바이오로직스는 위탁개발(CDO) 역량을 높이며 ‘엔드-투-엔드’ 서비스 고도화에 속도를 내고 있다. CDO는 신약 후보물질이 임상시험에 진입하기까지 필요한 모든 공정 개발과 생산 서비스를 포괄하는 영역이다. 삼성바이오로직스는 자체 세포주 플랫폼 ‘에스-초이스(S-CHOice)’와 후보물질 선별·평가 플랫폼 ‘디벨롭픽(DEVELOPICK™)’ 등 총 9개 플랫폼과 서비스를 운영하고 있다.
다음 달엔 마스터세포은행(MCB)과 벡터 설계·제작 서비스를 선보인다. MCB는 특정 치료제 생산에 필요한 최종 세포주를 대량 배양해 동결·저장한 상태로 임상·상업용 바이오의약품 생산의 토대가 된다. 벡터 설계 서비스는 치료용 단백질이나 백신, 유전자 치료제 생산에 필요한 발현 벡터(설계도)를 고객 요구에 맞게 설계하고 제작하는 서비스다. 삼성바이오로직스는 이같은 서비스를 내재화함으로써 고객사의 지식재산권(IP) 보호를 강화하고 서비스 타임라인을 단축할 수 있을 것으로 보고 있다.
위탁연구(CRO)와의 연계도 본격화하고 있다. 삼성바이오로직스는 지난해 6월 ‘삼성 오가노이드’를 론칭하며 CRO 사업에 진입했다. 환자 유래 세포를 활용한 3차원 ‘미니 장기’ 모델을 통해 신약 후보물질의 약효를 신속히 선별하고, 위험 요인을 선제적으로 예측·평가함으로써 개발 성공 가능성을 높인다는 전략이다.
다양해지는 수요에 대응하기 위해 단일항체(mAb) 외에도 다중항체(msAb), 융합단백질, 항체접합치료제(AXC) 등 고난도·고부가 모달리티에 대한 CDO 역량도 확대하고 있다. 생산 측면에서는 내년 1분기 항체·약물접합체(ADC) 완제의약품(DP)과 사전충전형주사기(PFS) 생산설비를 구축할 계획이다.
축적된 데이터를 인공지능(AI) 기술과 접목하고 자동화 시스템을 도입해 개발 가능성과 생산 효율성도 높일 방침이다. 이 상무는 “데이터는 CDO 사업의 핵심”이라며 “개발 단계에서부터 데이터를 표준화해 생산 단계까지 활용할 수 있도록 체계화하겠다”고 강조했다. 삼성바이오로직스는 현재까지 누적 164건의 CDO 수주 계약을 체결했고 49건의 임상시험계획(IND) 승인을 받았다.
샌프란시스코=신주은 기자 june@kmib.co.kr
