北에 무인기 2명은 尹대통령실 출신 선후배
대변인실서 뉴스 모니터링 요원
보수단체 활동… 범행 동기 수사
북한에 무인기를 날려 보낸 혐의를 받는 30대 남성 용의자 2명이 윤석열정부 당시 대통령실에 근무했던 것으로 파악됐다.
18일 국민일보 취재를 종합하면 한국 무인기의 북한 침입 의혹을 수사 중인 군경 합동조사 태스크포스(TF)가 지난 16일 소환조사한 A씨는 윤석열정부 대통령실 대변인실에서 뉴스 모니터링 요원으로 근무했다. TF는 A씨가 무인기를 제작한 것으로 보고 수사 중이다. 그는 지난해 11월 경기도 여주에서 발생한 무인기 추락 사고와 관련해서도 조사받았던 인물이다. 당시 경찰은 대공 혐의점은 없다고 판단해 항공보안법 위반 혐의로 A씨를 검찰에 송치했다. 북한에 보낸 무인기는 A씨가 지난해 11월 여주 일대에서 날린 것과 같은 기종인 것으로 알려졌다.
다른 30대 남성 B씨는 A씨가 소환조사를 받은 16일 언론 인터뷰를 자청해 북한에 무인기를 날린 사람은 자신이라고 주장했다. A씨는 자신의 부탁을 받고 무인기를 제작했을 뿐 운용에는 관여하지 않았다는 것이다. B씨는 인터뷰에서 “북한 예성강 인근 우라늄 공장의 방사능 오염도를 확인하기 위해 날렸다”며 “우리 군을 찍지는 않았다”고 말했다. B씨도 윤석열정부 대통령실에서 A씨와 비슷한 시기에 근무했다. B씨는 지난해 9월부터 이달까지 세 차례 무인기를 날렸고, 이 중 지난해 11월 보낸 무인기는 한국으로 돌아왔다고 주장하는 것으로 알려졌다.
두 사람은 서울의 한 사립대 선후배 사이인 것으로 전해진다. 학교 지원으로 무인기 제작업체를 창업해 함께 활동할 정도로 가까운 사이로 알려졌다. 과거 보수 성향 청년단체에서 활동한 이력도 있다. 경찰은 두 사람이 무인기 운용을 공모했을 가능성을 염두에 두고 범행 동기와 경위 등을 수사할 계획이다.
북한 조선인민군 총참모부 대변인은 지난 10일 성명을 내고 지난해 9월과 지난 4일 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다며 관련 사진을 공개했다. 국방부는 “우리 군이 보유한 기종이 아니다”고 반박했고, 이재명 대통령은 군경 합동조사팀을 통해 엄정 수사하라고 지시했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
