반세기 만에 유인 달 탐사 시동… 美 로켓, 발사대 섰다
내달 2일 연료 주입 후 발사 결정
미 항공우주국(NASA)이 반세기만의 유인 달 탐사를 위한 본격적인 준비에 착수했다. NASA는 17일(현지시간) ‘아르테미스II(2단계)’ 임무에 투입될 우주발사시스템(SLS) 로켓과 오리온 우주선을 결합한 발사체를 플로리다주 케네디우주센터 기체조립건물에서 39B 발사대로 이동시켰다고 밝혔다. 발사체는 높이 98m, 무게 약 5500t에 달한다.
NASA는 다음 달 2일 연료 주입 시험을 시행한 뒤 결과에 따라 발사 여부를 결정할 계획이다. 발사 가능 기간은 같은 달 6∼8일과 10∼11일 닷새다.
아르테미스II는 1972년 아폴로 17호 이후 약 반세기 만에 달 착륙을 목표로 하는 아르테미스III(3단계) 임무에 앞서 로켓과 우주선의 성능 및 안전성을 실험하는 과정이다. 우주비행사 4명이 약 10일간 달 궤도를 비행한 뒤 지구로 귀환한다. 임무가 순조롭게 진행될 경우 달 착륙은 2027년 또는 2028년에 시도될 전망이다.
2·3단계 임무에 투입될 우주비행사로는 리드 와이즈먼 지휘관과 빅터 글로버, 크리스티나 코크(이상 NASA 소속), 캐나다우주국 소속 제레미 핸슨이 선발됐다. 이들은 달로 향하는 임무에 투입되는 최초의 흑인 우주비행사(글로버), 최초의 여성(코크), 최초의 캐나다인이자 비미국 국적자(핸슨)다. 와이즈먼 지휘관은 이날 열린 기자회견에서 “오늘은 정말 대단한 날”이라며 “경외감이 느껴진다”고 말했다.
다만 재러드 아이작먼 NASA 국장은 아르테미스II 발사 일정에 대한 질문에 “연료 주입 시험이 끝나기 전까지는 실제 발사일을 공개하지 않을 것이다”고 말했다. 미 언론은 로켓과 우주선에 대한 일련의 점검 등에 필요한 시간과 그동안 있었던 여러 기술적 문제 등을 고려할 때 2월 발사가 쉽지 않을 수 있다고 전망했다.
아르테미스 계획은 잦은 일정 지연을 겪어왔다. 앞서 아르테미스I은 연료 주입 문제와 수소 누출, 지상 인프라 차질 등으로 발사가 수개월 연기됐다. 이후에도 배터리·환기·온도 제어 문제를 해결하는 과정에서 2단계 일정이 당초 계획(2024년 11월)보다 1년 이상 늦춰졌다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
