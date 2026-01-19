李 대통령이 칭찬한 경찰, 특별 포상 첫 수상자

李 대통령이 칭찬한 경찰, 특별 포상 첫 수상자
이재명 대통령이 “피자라도 보내라”며 칭찬한 경찰관이 올해 신설된 특별 포상 수상자로 선정됐다. 경찰청은 지난 16일 개최된 제1차 특별성과 포상금 심의위원회 결과 허정훈(사진) 서울청 치안정보분석과 경감에게 포상금 200만원을 지급하기로 했다고 18일 밝혔다. 허 경감은 1626곳 공공기관 홈페이지를 모두 확인한 뒤 동해를 일본해로, 독도를 리앙쿠르 암초로 각각 잘못 표기한 10곳을 발굴해 보고한 공로를 인정받았다.
강훈식 대통령 비서실장은 지난 2일 방송인 김어준의 유튜브 채널에 출연해 이 대통령이 해당 사례를 직접 칭찬한 일화를 소개했다. 강 실장에 따르면 이 대통령은 “높은 사람이 낸 의견이 아닐 텐데, 담당 공무원의 아이디어일 것이다. 찾아서 포상이라도 좀 하라”고 지시했다. 이 대통령은 포상에는 절차와 기준이 있다는 설명에 “그러면 대통령실에서 피자라도 보내라”고 말했다고 강 실장은 전했다.
이번 포상 심의에는 허 경감 사례를 포함해 31건이 선정됐다. 캄보디아 코리아 전담반에서 50여일 만에 135명을 검거하고 4명을 구출한 경남청 소속 박동기 경정 등 7명에게는 포상금 2000만원이 지급된다.
이찬희 기자
